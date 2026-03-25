元NHKアナ・中川安奈、“密かに憧れている”存在と共演に歓喜「私の目がハートになっている」
フリーアナウンサーの中川安奈が21日までにInstagramを更新。プロ雀士でモデル、タレントの岡田紗佳との2ショットを公開した。
【写真】美人すぎる2ショット！ 中川安奈、密かに憧れている存在と
中川が投稿したのは22日未明に放送された『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）からのオフショット。写真には、一緒に出演していた岡田との2ショットやワンピースを着た中川のソロショットが収められている。投稿の中で中川は「岡田さんはフリーになってすぐから何度も番組で共演させていただいていて、密かに憧れている部分がたくさんあって...という存在だったので、今回こうして2人で呼んでいただけてとってもテンションがあがりました」とコメント。さらに「収録でも岡田さんに対して私の目がハートになっているところが多々あると思います」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「とっても素敵です」「スタイルよくてお綺麗です」「美しい」などの声が集まっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職すると、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）
【写真】美人すぎる2ショット！ 中川安奈、密かに憧れている存在と
中川が投稿したのは22日未明に放送された『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）からのオフショット。写真には、一緒に出演していた岡田との2ショットやワンピースを着た中川のソロショットが収められている。投稿の中で中川は「岡田さんはフリーになってすぐから何度も番組で共演させていただいていて、密かに憧れている部分がたくさんあって...という存在だったので、今回こうして2人で呼んでいただけてとってもテンションがあがりました」とコメント。さらに「収録でも岡田さんに対して私の目がハートになっているところが多々あると思います」とつづっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職すると、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）