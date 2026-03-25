元ＫＡＴ―ＴＵＮの上田竜也と、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの川島如恵留が２５日、東京・有明で４月２５日に開場する新劇場「ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＡＲＩＡＫＥ」のオープニングラインナップ発表に出席した。

２人は、１０月に同劇場で上演される舞台「ノッキンオン・ロックドドア」にダブル主演する。不可能犯罪の解明を得意とする御殿場倒理（上田）と、動機や理由の解明が得意な片無氷雨（川島）がバディを組み難事件を解決するミステリーだ。

演出の堤幸彦氏は、上田と川島の“たつのえコンビ”について「すごく圧の強い２人」と表現。川島は「えっ、そうですか！？おしとやかですよね」と首をかしげ、「普段は（上田のことを）“たつ兄”と呼んでいるけど役としては同級生なので、大好きな先輩と同い年になる。舞台上でどのよに同じ目線で演じられるのか楽しみ」と舞台初共演を心待ちにした。

この日は７作品のスタッフ・キャストが集結し、クロストーク。４月から上演の「ＡｍｂｅｒＳ ―アンバース―」に主演するｔｉｍｅｌｅｓｚ・寺西拓人は、「（上田と川島の舞台を）見に行くのが楽しみ。（先んじて自身が同劇場に立つことから）楽屋をきれいに使って、圧の強い２人にしばかれないようにしないと…」と２人の顔色をうかがった。上田はすかさず、「汚かったらカチコミに行くからな！」と笑いながら圧をかけていた。