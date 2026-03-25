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3.À»µ²ËâII¥ß¥µ¶ÊÂèIIÈÖ¡ÖÁÏÀ¤µª¡×
4.LOVE LETTER FROM A DEAD END
5.MASQUERADE
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7.TALK-1¡§¤ªÁ°¤â²Ä°¦¤¯¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡ª¡©
8.STAINLESS NIGHT
9.[medley]
Ëþ·î¤ÎÌë ¡Á ¿¿Ãë¤Î·î -MOON AT MID DAY- ¡Á ¶õ¤Î¼¶ ¡Á Æ®¤¦ÆüËÜ¿Í¡Á À¤³¦°ì¤Î¤¯¤Á¤Å¤±¤ò
10.TALK-2¡§·ÐÇ¯½©²Ö
11.Á°ÁÕ¶Ê¡Ö¾â¡×±Å¥ÏÃ»Ä´ KAMISORI SYUTO°ËâÊÔ¶Ê
12.Kiss U Dead Or Alive
13.Í³²¥í¥Ã¥¯
14.Ï·³²¥í¥Ã¥¯
15.TALK-3¡§Æ±¤¸¶õµ¤¤òµÛ¤¤À¸¤ÎÈ¿±þ¤ò´ÑÄ°¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï
16.Next Is The Best!
17.Brand New Song
18.FIRE AFTER FIRE
19.±ÇÁü¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë40¼þÇ¯ºÆ½¸·ë¡Ê±Ê±ó¤Î»í,THE BLOODIESTS¡Ë
20.BAD AGAIN~Èþ¤·¤È¿µÕ~
21.蠟¿Í·Á¤Î´Û
22.°ËâÁÈ¶Ê ºîÉÊ666ÈÖÊÑ¥ËÃ»Ä´¤è¤ê½ø¶Ê¡Ö¿´¤Î¶«¤Ó¡× ºé¤¤¤¿Ver.
23.EL DORADO
24.TALK-4¡§40¼þÇ¯´ü´Ö¸ÂÄêºÆ½¸·ë¡¢ºÇ½ªÆü¤Ç¤ÎÀë¸À
25.WINNER!
26.Epilogue-1¡ÊGO AHEAD! ¡Á Season ¶¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
27.Epilogue-2¡ÊWHAT¡ÇS HAPPENING? ¡Á LOVE LETTER FROM A DEAD END¡Ë
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