なにわ男子の大橋和也、ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人が２５日、東京・有明で４月２５日に開場する新劇場「ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＡＲＩＡＫＥ」のオープニングラインナップ発表に出席した。

２７日に開業する複合型エンターテインメント施設「ＴＯＫＹＯ ＤＲＥＡＭ ＰＡＲＫ」内の新劇場。大橋と寺西は、劇場のこけら落としとなる舞台「ＡｍｂｅｒＳ ―アンバース―」（４月２５日〜５月２４日）にダブル主演する。

大橋は、家族のために酒場を切り盛りする青年・イヴル役。こけら落とし主演の大役を務めることから「めちゃくちゃ緊張している」と率直に告白。一方の寺西は、謎多き流しのピアニスト・アラン役で「とても順調です。順調すぎて怖いくらい」とリラックスした表情で明かした。

本作は、ＮＥＷＳの加藤シゲアキがクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を担当している。大橋は「加藤君が思い描く世界観に近づきたいし、『こういう世界観考えてなかった！』というところまで行き着けるように頑張ります」と意気込んだ。

会見には、７作品のスタッフ・キャストが集結しクロストーク。６月から上演の劇団☆新感線「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」を代表して登壇した古田新太は、同劇場の開業に期待を寄せ「大橋がちゃんとやれば大丈夫だと思う。テラ君（寺西）は心配してないんですけど」とにやり。大橋は「ちゃんとやってますよ！！」とマイクを通さずに地声でつっこんでいた。