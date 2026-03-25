Creepy Nutsの新曲「Fright」が、4月7日(火)より放送開始となるTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の主題歌に決定。4月10日(金)にシングルとして配信リリースされる。

『時すでにおスシ!?』は、“飯炊き3年握り8年”といわれる伝統ある鮨職人の世界と、現代の価値観が交差する鮨アカデミーの中で描かれる完全オリジナルの人生応援ドラマ。『マイダイアリー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の兵藤るりが脚本を手がけ、金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』（TBS系）の坪井敏雄をはじめ、岡本伸吾、金子文紀が監督を務める。

子育てを終え、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、“鮨アカデミー”で第二の人生を歩み始める主人公・待山みなとを永作博美が務め、ある事情から他人と深く関わるのを避けてきた堅物な“鮨アカデミー”の講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じる。

2008年に公開された映画『人のセックスを笑うな』以来となる、永作と松山の18年ぶりの共演も話題を呼んでいる。

主題歌「Fright」は、Creepy Nutsならではのリリックとグルーヴの新境地に踏み込んだ、ドラマのストーリーにも通ずる再出発への想いを表現した一曲となっている。

R-指定は本作について「新たなスタートを切る時はいつも恐怖と隣り合わせです。もう充分走り切ったのに、これ以上を求めて良いのか？この先はもう通用しないんじゃないか？何のために？誰のために？歳を重ね大切なものが増えるたびその一歩目が重くなっていきます。それでもこのドラマの主人公は不安、好奇心、時に罪悪感さえも同時に抱えて走り出すのです。自分も幾つになってもそうありたいものだと思い歌詞をしたためました」とコメントを寄せている。

さらに主演の永作博美は、本楽曲について「確かに何度もゴールを切って来たなと思った。そのせいか今更何をするのか？ と思ったりもする。しかしこの歌は何度でもスタートラインに立てると言っている、いや、つべこべ言わず立て、まだ先があると。なんだかすごいぜ、なんて応援歌だ。1話で早速もう足が上がらないと落ち込んだ私は、今まさに、この歌に励まされている。最後まで全力でたくさんの誰かにエールを送り続けようと思った。何度目かのスタートラインが誰にも用意されている。未来はこれから作る。この曲と共に」とコメントを寄せている。

楽曲は、本日よりApple Music、Spotifyでの配信予約がスタート。4月7日(火)のドラマ初回放送内で初解禁されることも決定している。

なお、Creepy NutsがTBSドラマの主題歌を手がけるのは、「2024ユーキャン新語・流行語大賞」に選ばれ社会現象にもなった金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』の主題歌「二度寝」以来となり、約2年ぶりのTBSドラマ主題歌の担当だ。

◆ ◆ ◆

■コメント

【R-指定】

新たなスタートを切る時はいつも恐怖と隣り合わせです。

もう充分走り切ったのに、これ以上を求めて良いのか？この先はもう通用しないんじゃないか？何のために？誰のために？

歳を重ね大切なものが増えるたびその一歩目が重くなっていきます。

それでもこのドラマの主人公は不安、好奇心、時に罪悪感さえも同時に抱えて走り出すのです。

自分も幾つになってもそうありたいものだと思い歌詞をしたためました。

【主演・永作博美】

確かに何度もゴールを切って来たなと思った。そのせいか今更何をするのか？ と思ったりもする。しかしこの歌は何度でもスタートラインに立てると言っている、いや、つべこべ言わず立て、まだ先があると。なんだかすごいぜ、なんて応援歌だ。１話で早速もう足が上がらないと落ち込んだ私は、今まさに、この歌に励まされている。最後まで全力でたくさんの誰かにエールを送り続けようと思った。何度目かのスタートラインが誰にも用意されている。未来はこれから作る。この曲と共に。

【編成プロデュース・松本友香/プロデュース・益田千愛】

鮨アカデミーという場所が日本の食文化の間口を広げ、国籍問わず誰もが鮨を学べる場所であり、そこを舞台にしたドラマなので、 日本語のヒップホップで、世界に活躍の場を広げるCreepy Nutsさんに主題歌を書き下ろしていただけたら、親和性の高い面白いマッチングになると思うんです！ とオファーさせていただきました。最初のデモを聴いた時、その期待や想像の斜め上を飛んでいく感覚がありました。上がってきた曲は主人公・待山みなとの第二の人生の「スタートライン」に焦点を当てた楽曲になっていました。もちろん鮨アカデミーが舞台のドラマですが、このドラマの軸にある、新しい挑戦へのエール、そしてそのスタートラインに立つ怖さや一歩を踏み出す勇気が乗った、まっすぐ心に届く楽曲を頂きました。このドラマの根幹の部分に共鳴していただけたことがとても嬉しかったです。１話のどのポイントに一音目が乗るか楽しみに待っていただけると幸いです。

◆ ◆ ◆

TBS系 火曜ドラマ『時すでにおスシ⁉』

［放送日時］4月7日（火）スタート 毎週火曜よる10:00〜10:57 ［スタッフ]

製作著作 TBS

脚本 兵藤るり(『マイダイアリー』『わたしの一番最悪なともだち』ほか)

編成プロデュース 松本友香

プロデュース 益田千愛 鈴木早苗

監督 坪井敏雄 岡本伸吾 金子文紀 ［出演者］

待山(まちやま) みなと 永作博美

大江戸(おおえど) 海(うみ)弥(や) 松山ケンイチ

柿木(かきのき) 胡桃(くるみ) ファーストサマーウイカ

待山(まちやま) 渚(なぎさ) 中沢元紀

森(もり) 蒼斗(あおと) 山時聡真

崎田(さきた) 愛(あい)華(か) 杏花

沼田(ぬまた) 大(まさる) 平井まさあき（男性ブランコ）

小宮山(こみやま) 蘭子(らんこ) 猫背椿

横田(よこた) 宗(むね)満(みつ) 関根勤

磯田(いそだ) 泉美(いずみ) 有働由美子

立石(たていし) 船男(ふなお) 佐野史郎