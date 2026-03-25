クリスピー・クリーム・ドーナツが、2026年4月24日に公開されるイルミネーションと任天堂とユニバーサル・ピクチャーズによる新作アクションアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』とコラボレーション！

映画の世界をコンセプトに、「マリオ・」「ヨッシー」「チコを」メインに映画の“冒険の世界”を表現したドーナツ4種が期間限定で販売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ 映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』コラボレーションドーナツ

販売期間：2026年4月8日（水）〜5月26日（火）予定 ※なくなり次第終了

販売店舗：クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗 ※クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の一部小売店及び催事を除く

任天堂とイルミネーションが贈る、スーパーマリオブラザーズの世界を基にしたアニメーション映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』

2023年に公開され全世界で13億ドル以上の興行収入を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く作品です。

クリスピー・クリーム・ドーナツは日本上陸20周年を記念し、この世界中で愛され続けるエンターテインメント作品とコラボレーション。

映画の“冒険の世界”を表現したコラボレーションドーナツのほか、「食べて・見て・集めて」楽しめるさまざまな体験が届けられます。

今回登場するコラボドーナツは、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の物語の鍵ともなる人気キャラクター「マリオ」「ヨッシー」「チコ」をモチーフにした3種に加えて、

スーパーマリオの世界を象徴する「ハテナブロック」をモチーフにしたドーナツの計4種です。

さらにコラボレーションを記念して、コラボドーナツ3種に加え定番人気の「オリジナル・グレーズド」や「ダブル チョコ クランチ」を一緒に詰め合わせた「ギャラクシー ダズン ハーフ（6個」』を、映画の世界を描いた限定デザインのボックスで販売。

また、映画の世界をいつでも持ち歩けるコラボデザインのエコバッグが4,000枚限定で販売されます。

そして「ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）」を購入された方にはここでしか手に入らない限定デザインのステッカーをプレゼントする特別キャンペーンも実施。

ステッカーはコラボドーナツとリンクしたキャラクター、「マリオ」「ヨッシー」「ロゼッタ＆チコ」の3種類で、1箱購入につきランダムで1枚が配布されます。

※お好きなドーナツ12個に「マリオ ストロベリー」「ヨッシー カスタード エッグ」「チコ＆ブルーベリー ギャラクシー」は合計6個まで入れられます。7個以上購入することはできません

マリオ ストロベリー​

価格：テイクアウト 388円（(税込)／イートイン 396円(税込)

「マリオ ストロベリー」は、「マリオ」をイメージした“マリオカラー”のドーナツ。

ふわふわのドーナツが「マリオ」のイメージカラーである赤いストロベリーアイシングでコーティングされています。

「マリオ」の衣装をイメージした赤と青のスプリンクルと、映画のギャラクシー感を表現した小さな星型のシュガースプレーをトッピングし、仕上げに「マリオ」のトレードマークである帽子をピックであしらった一品です。

※ピックは食べられません

ヨッシー カスタード エッグ​

価格：テイクアウト 410円(税込)／イートイン 418円(税込)

「ヨッシー」のタマゴをイメージした『ヨッシー カスタード エッグ』

ホワイトチョコでコーティングしたドーナツの上に、「ヨッシー」のタマゴのもようをイメージした楕円の緑色のプレートチョコがのせてあります。

ドーナツの中には北海道産ミルク入りのカスタードクリームが入った、見た目も本物にそっくりな、遊び心のあるドーナツです。

価格：テイクアウト 410円(税込)／イートイン418円(税込)

映画の世界観を、本映画の重要キャラクターである「チコ」を主役に表現した特別な「チコ & ブルーベリー ギャラクシー」

ホワイトチョコでコーティングしたドーナツの上から、ピンクのストロベリーコーティングと黄色のプリン風味コーティングで銀河の不思議な世界を表現し、その上から宇宙に見立てたブルーベリーのジューシーなナパージュをコーティング。

きらめく星の輝きをイメージした銀色のアラザンを上から散りばめ、カラフルな「チコ」のモナカをのせています。

※モナカプレートは食べられます

ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）

価格：テイクアウト 1,825円(税込)／イートイン1,859円(税込)

映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』をイメージしたドーナツ3種に、定番のオリグレとダブル チョコ クランチを合わせた6個入り。

「マリオ」のワクワク感を家族や友だちとシェアすることができるセットです。

※コラボデザインボックスはなくなり次第終了となるため、通常ボックスでの提供になる可能性があります

スーパーマリオコラボBOX購入者限定ステッカー

ギャラクシー ダズンハーフ（6個）をご購入された方に、1箱につき1枚コラボステッカーを店頭にてプレゼント。

ステッカーのデザインは全3種でランダムに配布されます。

配布期間：2026年4月8日（水）〜 なくなり次第終了

配布条件：ギャラクシー ダズンハーフ（6個）を店頭にて購入された方（QOピックアップも含む）

※コラボドーナツを単品で購入された方は対象外です

※1箱につき1枚、種類は選べません

※デリバリーで購入された方、催事及びクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の小売店での購入は対象外です

※配布は先着順となります。なくなり次第終了です

​ギャラクシー ボックス（3個）

価格：テイクアウト 1,177円(税込)／イートイン 1,199円(税込)

映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の登場キャラクターをイメージしたドーナツのボックス。

マリオ ストロベリー、ヨッシー カスタード エッグ、チコ & ブルーベリー ギャラクシーの3種入りです。

​ハテナブロック ボックス (1個)

価格：テイクアウト 540円(税込)／イートイン550円(税込)

スーパーマリオでおなじみの「ハテナブロック」をイメージした『ハテナブロック ボックス (1個)』

本物の「ハテナブロック」のようなデザインの正方形のボックスにドーナツが1つ入っている、特別なボックスで登場します。

カスタード風味コーティングのドーナツに“アイテム”のピックがランダムでついてきます。

“アイテム”は「ヨッシーのタマゴ」

「スーパーキノコ」

「ファイアフラワー」

「アイスフラワー」

「アカこうら」の5種類あり、ボックスを開けるまで中身がわからない、ワクワク感あふれる仕掛けでおいしさだけでなく楽しさも届けられます。

※ピックは食べられません

※BOX割は対象外となります。好きなドーナツ（3個／6個／12個）には入れられません

※コンボ割・ダブルコンボ割は対象外となります

※ピックの種類はランダムとなります

※各種プレゼントクーポンは対象外となります

※クイックオーダー デリバリー (ピックアップは可)、各社デリバリーでは利用できません

コラボ エコバッグ

価格：1,980円(税込)

販売期間：2026年4月8日（水）〜※なくなり次第終了

購入制限：1回の会計につき5枚まで

映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』デザインの限定バッグ。

クリスピー・クリームのハーフボックス（ドーナツ6個用）が最大で4箱入ります。

大容量なうえに肩にかけられる長さなので、お買い物にもぴったりです。

※ドーナツと同時に購入することで表示価格よりお得になります。

渋谷シネタワー店：店内装飾

コラボレーション期間中「渋谷シネタワー店」が映画の世界に入り込んだような空間に変身。

「マリオ」や「ヨッシー」だけでなく、「ピーチ姫」や「キノピオ」「クッパjr.」など映画に登場するさまざまなキャラクターたちが描かれた装飾で店内を賑やかに演出します。

さらに映画の世界を表現した特別なフォトスポットも用意される予定です。

『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』詳細

全世界で13億ドル以上の興行収入を記録した、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年公開）に続く、「スーパーマリオ」のアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』

前作に続き、イルミネーション創業者で代表のクリス・メレダンドリ氏と、任天堂代表取締役フェローの宮本茂氏が共同でプロデューサーを務めます。

制作にはユニバーサル・ピクチャーズと任天堂が出資し、配給は全世界においてユニバーサル・ピクチャーズが担当。

前作同様、アーロン・ホーヴァス氏とマイケル・ジェレニック氏が監督を、マシュー・フォーゲル氏が脚本をそれぞれ務めるほか、音楽は引き続きブライアン・タイラーが担当されます。

また、英語版の声優キャストは「マリオ」役をクリス・プラット氏、「ピーチ姫」役をアニャ・テイラー＝ジョイ氏、「ルイージ」役をチャーリー・デイ氏、「クッパ」役をジャック・ブラック氏、「キノピオ」役をキーガン＝マイケル・キー氏、「クッパJr.」役をベニー・サフディ氏、「カメック」役をケヴィン・マイケル・リチャードソン氏、「ロゼッタ」役をブリー・ラーソン氏がそれぞれ務めます。

映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』でマリオ役を担当する俳優 宮野 真守さんよりメッセージ

映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』と「クリスピー・クリーム・ドーナツ」がスペシャルコラボ！

僕が声優を努めている「マリオ」をテーマにしたドーナツや、映画でも大活躍する「ヨッシー」「チコ」をモチーフにした、映画の世界観たっぷりのドーナツが登場します。

どれも見た目が可愛すぎてもったいなくて食べられない・・！

さらに、マリオの世界ではおなじみの「ハテナブロック」もドーナツに！

何が出てくるかわからないところが本物の「ハテナブロック」みたいでワクワクが止まりません！ぜひ映画と一緒に、このスペシャルなコラボレーションを思いっきり楽しんでください！

宮野真守（みやの・まもる）さん プロフィール

1983年6月8日生まれ 埼玉県出身の宮野真守さん。

声優・俳優・アーティスト歌手として活躍されています。

2001年に海外ドラマ『私はケイトリン』の吹き替えで声優デビュー。

近年では、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（23年）のマリオ役、『キン肉マン 完璧超人始祖編』（24~25年）のキン肉マン役など話題作で主演を務めています。

俳優としても2026年の劇団☆新感線『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』の主演・アケチコ五郎役、映画『パリピ孔明 THE MOVIE』（25年）のMCマモ役など話題作に出演。

2008年、シングル『Discovery』でキングレコードよりデビューを果たしました。

世代を超えて愛される、今だけの特別なコラボレーションが楽しめる映画の世界と遊び心が詰まったドーナツ。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2026年4月8日より販売される、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』コラボレーションドーナツの紹介でした☆

※店舗により価格が異なる場合がございます。

※販売方法は予告なく変更になることがあります

※なくなり次第終了となります

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