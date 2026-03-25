和田アキ子とお笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおによるTBS系の新番組「アッコとジャンボ」（火曜深夜0時56分）が4月7日にスタートする。2人がスタジオを飛び出し、東京の名所周辺を散歩しながら“隠れた名店”を探し出す街ブラバラエティー番組という。

和田といえば、同局の冠番組「アッコにおまかせ！」が3月いっぱいで終了する。40年という長寿番組だっただけに番組終了が報じられた際には大いに話題になったが、今回、新番組が始まることで、深夜に時間を移して和田の番組が生き残った格好だ。

SNS上では「ロケ大丈夫なの？」など、23年9月に膝を手術した和田の体調を気遣う声や「まだ需要あるの？」「もういいでしょ」「別番組用意したうえで『おまかせ』を終わらせたと思う」といった、形を変えての番組の継続に疑問を持つ声も多かった。

実は今春の新番組では似たようなパターンがもうひとつある。フジテレビで29日からスタートする情報番組「SUNDAYブレイク.」（日曜7時～8時55分）だ。同番組は3月で終了するトーク番組「ボクらの時代」と政治討論番組「日曜報道 THE PRIME」の後継番組で、司会を俳優・谷原章介が務める。

谷原は同局で2021年3月～2025年3月に情報番組「めざまし8」で司会に初挑戦。後番組「サン!シャイン」でも引き続き司会を担当し、それが今月で終了する。そして今度は「SUNDAYブレイク.」がスタートするという流れだ。

こちらにもSNS上では「また谷原か」「フジ谷原さん好きすぎない？」など、やはり谷原の司会番組が継続されることへの疑問の声が目立った。

「タレント本人や所属事務所の気分を害することなく、出演番組を終わらせるために新番組を用意したという側面はあるでしょう。しかし和田さんは40年にわたり日曜昼の顔となり、谷原さんもフジが不祥事で揺れる中、朝の情報番組の司会を務め、その2番組とも長続きしなかった。局にしてみればいわば功労者をいきなり切らないのは特におかしい話ではありません」（テレビ誌ライター）

もうすぐスタートする「アッコとジャンボ」「SUNDAYブレイク.」。視聴者からどんな反響があるのか楽しみにしたい。