◇第98回全国選抜高校野球大会第7日 2回戦 神村学園（鹿児島）―智弁学園（奈良）（2026年3月25日 甲子園）

神村学園のエース右腕・龍頭汰樹（たいき、3年）は、延長10回125球を投げ抜き9安打2失点（自責1）の力投を見せたが、勝利を手にすることはできなかった。

コーナーを丁寧につき、3回から7回までは得点圏に走者を背負いながらも無失点。しかし、1点リードの8回1死三塁から中犠飛で同点に追いつかれ、無死一、二塁から始まるタイブレークの延長10回に1死満塁から中犠飛で勝ち越された。

20日の1回戦では、昨春の王者の横浜（神奈川）相手に無四球6安打完封。2試合を1人で投げ抜いた龍頭は試合後「1球の大切さ、1球で負けるということが分かったので、夏までしっかりやっていきたい」と言い、今大会で得たものについて「ピンチになっても勝負根性。ピンチになっても気持ちは負けないという部分が得られました」と話していた。

◇龍頭 汰樹（りゅうとう・たいき）2008年（平20）4月27日生まれ、福岡県出身の17歳。小1から高良内レッドタイガースで野球を始める。明星中では筑後ボーイズに所属し3年時に全国4強。神村学園では1年秋からベンチ入り。好きな言葉は「己に勝つ」。1メートル70、67キロ。右投げ両打ち。