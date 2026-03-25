KREVA×武部聡志のオーケストラ公演が映像化 一夜限りの追加公演も決定
昨年12月24日、クリスマスイブに東京文化会館で開催された『billboard classics「KREVA Premium Orchestra Concert」 〜produced by 武部聡志』を収めたライブBlu-ray＆DVDがリリースされた。
【ライブ写真多数】熱量が伝わる…！KREAVA『908 ON THE DAY 2025』の模様
同公演は、武部聡志プロデュースのオーケストラコンサートシリーズ第3弾として、日本のHIPHOP界を牽引するKREVAがフルオーケストラと共演。ヒップホップとクラシックが融合した特別なステージが実現した。
映像作品には、最新アルバム『Project K』収録曲のほか、「音色」「イッサイガッサイ」「国民的行事」などの代表曲をフルオーケストラアレンジで再構築した全16曲を収録。武部プロデュースによる一青窈「もらい泣き」とKREVAの「Link」をマッシュアップしたスペシャルパフォーマンスも収められている。
アンコールで披露された「Na Na Na」では、オーケストラ奏者も立ち上がり演奏。会場は総立ちとなり、スタンディングオベーションに包まれた感動のラストシーンまで収録されている。加えて、リハーサルから本番までに密着したドキュメンタリー「Behind the Scene」も収録。KREVAとオーケストラが作り上げた舞台の裏側を伝える貴重な映像となっている。
そして、同コンサートのアンコール公演が決定。昨年12月18日（兵庫県立芸術文化センター）および12月24日（東京文化会館）で行われたフルオーケストラ公演の再演となる。
前回の公演では、武部のプロデュースのもと全17曲を披露。指揮・岩城直也率いるNaoya Iwaki Pops Orchestraに加え、武部（ピアノ）、白根佳尚（電子ドラム）が参加し、KREVAの歌とラップが重なり合う圧巻のステージが展開された。鳴りやまないカーテンコールとともに大きな反響を呼び、再演を望む声を受けて今回の開催が決定した。
アンコール公演は、優れた音響で知られる東京・すみだトリフォニーホールにて、5月22日に一夜限りで開催予定。チケット情報はKREVAの公式サイトなどで確認できる。
■『billboard classics「KREVA Premium Orchestra Concert -ENCORE-」〜produced by 武部聡志』追加公演
日時：5月22日（金） 開場 18:00 開演 19:00
会場：東京・すみだトリフォニーホール 大ホール
出演：
KREVA
音楽監修・ピアノ：武部聡志
指揮・編曲：岩城直也
ドラム：白根佳尚
管弦楽： Naoya Iwaki Pops Orchestra（NIPO）
【ライブ写真多数】熱量が伝わる…！KREAVA『908 ON THE DAY 2025』の模様
同公演は、武部聡志プロデュースのオーケストラコンサートシリーズ第3弾として、日本のHIPHOP界を牽引するKREVAがフルオーケストラと共演。ヒップホップとクラシックが融合した特別なステージが実現した。
アンコールで披露された「Na Na Na」では、オーケストラ奏者も立ち上がり演奏。会場は総立ちとなり、スタンディングオベーションに包まれた感動のラストシーンまで収録されている。加えて、リハーサルから本番までに密着したドキュメンタリー「Behind the Scene」も収録。KREVAとオーケストラが作り上げた舞台の裏側を伝える貴重な映像となっている。
そして、同コンサートのアンコール公演が決定。昨年12月18日（兵庫県立芸術文化センター）および12月24日（東京文化会館）で行われたフルオーケストラ公演の再演となる。
前回の公演では、武部のプロデュースのもと全17曲を披露。指揮・岩城直也率いるNaoya Iwaki Pops Orchestraに加え、武部（ピアノ）、白根佳尚（電子ドラム）が参加し、KREVAの歌とラップが重なり合う圧巻のステージが展開された。鳴りやまないカーテンコールとともに大きな反響を呼び、再演を望む声を受けて今回の開催が決定した。
アンコール公演は、優れた音響で知られる東京・すみだトリフォニーホールにて、5月22日に一夜限りで開催予定。チケット情報はKREVAの公式サイトなどで確認できる。
■『billboard classics「KREVA Premium Orchestra Concert -ENCORE-」〜produced by 武部聡志』追加公演
日時：5月22日（金） 開場 18:00 開演 19:00
会場：東京・すみだトリフォニーホール 大ホール
出演：
KREVA
音楽監修・ピアノ：武部聡志
指揮・編曲：岩城直也
ドラム：白根佳尚
管弦楽： Naoya Iwaki Pops Orchestra（NIPO）