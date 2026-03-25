三重県亀山市の新名神高速で6人が死亡した事故で、逮捕された女が、「休憩しながら走っていた」との趣旨の供述をしていることが分かりました。

【写真を見る】新名神6人死亡事故で実況見分行われる 大型トラック運転の女 ｢休憩しながら走っていた｣ 死亡した6人の身元特定には時間がかかる見通し 三重･亀山市

（中道陸平記者 3月24日 三重･亀山市 新東名高速）

「ブルーシートの奥では人影が見えます。水谷容疑者を立ち会わせ、事情を聞いているのでしょうか」

昨夜行われた実況見分では、逮捕された水谷水都代容疑者を立ち会わせ、ブレーキを踏んだ場所など当時の詳しい状況を確認しました。

「休憩しながら走っていた」

今月20日に起きたこの事故では、水谷容疑者が運転する大型トラックが渋滞の列に追突し、こども3人を含む6人が死亡しました。

水谷容疑者は東京方面から広島方面に荷物を運んでいて、警察によりますと「休憩しながら走っていた」という趣旨の供述をしているということです。



死亡した6人の司法解剖はきょう終了する予定ですが、身元の特定には時間がかかる見通しです。