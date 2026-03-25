16年リオ五輪のバドミントン女子シングルス銅メダルの奥原希望（31）が24日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。葛藤を明かした。

この日のトークテーマは、「クォーターライフクライシス」。クォーターライフクライシスは、20代後半から30代前半に結婚や出産、キャリアなどがきっかけとなって直面する漠然とした不安を指す。

奥原は「20歳の時、結果がスムーズに出て、応援してくださる方も多くてありがたかったなって思った」と振り返った上で、「パリ（五輪）の出場権を逃したんですけど、そこから急にベテランの風当りを受けました。結果が出てないベテランみたいな」と吐露。「そこから自分の価値観とか存在意義について凄く悩みました」と葛藤を明かした。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「周りのことも気になるの？後輩の人たちも伸びてきてるしとか」と聞くと、「周りのアスリートはちょうど引退って言葉も出てくる時期が30歳なので、今後の人生のキャリアとかも“どうしていったらいいんだろう”っていうところは不安ですね」と話した。