犬が『近づかないで』と言っているサイン５選

犬もときには飼い主に「近づかないで」と拒絶することがあります。まずは、犬が「近づかないで」と言っているときにみせるサインをみていきましょう。

1.飼い主から離れる

犬が飼い主と離れていたいと思ったとき、自ら飼い主から距離をとります。普段は飼い主の隣や近くにいる愛犬が、飼い主から離れた場所でひとり遊びしていたり休んだりしているときは、「今は近づかないでほしい」と暗にアピールしているサインである可能性があります。

2.顔を背けて目を合わせない

犬は近づかれたくないと思っているとき、飼い主がアイコンタクトを取ろうとしても目を合わせず、顔を背けたり、犬によっては背を向けてしまうこともあります。

怒られた直後などは、気まずさから顔を背けて「今は近づかないでください」「怖いです」と意思表示することもあるでしょう。

3.体を後ろにひいて距離をとる

犬が飼い主や周りの人に「近づかないで」と訴えているときは、体の重心を後ろに乗せ、後退りするように距離をとることもあります。

人間も苦手な人や近くにいたくない人を見たとき、後退りすることがありますよね。犬も「今は近づかれたくない」と思っているときは、同じような行動をとることがあるのです。

4.唸ったり歯を剥き出して見せる

犬が本気で「近づかないで！」と訴えているときは、唸ったり歯を剥き出したりすることで、相手を威嚇して遠ざけようとします。初対面の相手やまだ親しみを持っていない相手、苦手な相手に対して見せる犬は少なくありません。

ただし、ときには飼い主に同じような態度を見せることがあります。この場合は、体調不良や強いストレスなど、正常な状態ではない可能性が疑われるので注意してください。

5.声をかけても振り向かない

いつもは声をかけると、振り向いたり近寄ってきたりする愛犬。しかし、声をかけても振り向かないときは、聞こえないふりをしているのかもしれません。

犬の聴力は優れているので、健康な成犬は近くで声をかければ聞こえないはずがありません。「反応がないな」と思ったときは、「今は近づかないで」「今はひとりにして」というサインである可能性があります。

犬が飼い主を拒絶するときに考えられる理由

愛犬に「今は近づかないで」と拒絶されると、飼い主としては悲しい気持ちになりますよね。しかし、そこには犬たちなりの理由があります。

ひとり遊びに夢中になっている ひとり静かに休みたい 怒られた直後で気まずい 思い通りにいかず不満を抱いている 「かまって」アピールを無視されて拗ねている 体調不良による不安から周りの全てを拒絶している

以上の理由が考えられます。注意すべきは体調不良です。拒絶以外にも、体の震えや元気のなさ、食欲不振、嘔吐や下痢といった消化器症状などがみられる場合は、かかりつけの動物病院に連れていき、診てもらいましょう。

まとめ

犬は「近づかないで」と意思表示する際、今回紹介したようなサインを出しています。このような状況では、愛犬の気持ちを尊重し、しばらくはそっと見守るのが最善でしょう。その後、愛犬の方からアイコンタクトや近づいてくるなどのアピールがあれば、ぜひ声をかけたりスキンシップを取ったりして温かく受け止めてあげてください。

(獣医師監修：葛野宗)