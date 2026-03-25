ターキッシュ エアラインズは、イスタンブール〜タシュケント線を増便する。

3月29日から週28往復に増便し、6月15日からは週35往復に拡大する。機材はエアバスA321neo型機を主に使用する。所要時間はイスタンブール発が4時間25分から4時間40分、タシュケント発が5時間15分から5時間25分。

タシュケントは、ウズベキスタンの首都で中央アジア最大の都市。古代シルクロードの要衝として栄えた、イスラム建築が息づく旧市街と近代的なビジネス街が共存する独自の都市景観が魅力。近年は経済特区の整備が急速に進み、中央アジアにおける交通・経済のハブとしての役割も強まっている。

■ダイヤ

TK368 イスタンブール（01：25）〜タシュケント（07：55）／毎日

TK366 イスタンブール（07：15）〜タシュケント（13：55）／毎日

TK362 イスタンブール（15：50）〜タシュケント（22：30）／毎日

TK370 イスタンブール（18：25）〜タシュケント（00：50）／毎日

TK364 イスタンブール（22：05）〜タシュケント（04：45）／毎日

TK371 タシュケント（02：30）〜イスタンブール（05：45）／毎日

TK365 タシュケント（06：05）〜イスタンブール（09：30）／毎日

TK369 タシュケント（09：35）〜イスタンブール（12：55）／毎日

TK367 タシュケント（15：15）〜イスタンブール（18：40）／毎日

TK363 タシュケント（23：50）〜イスタンブール（03：15）／毎日