「ヤンソンさんの誘惑」の味わいがパスタに　きのこたっぷりパスタソース2種を販売、しかも「ムーミン」コラボ！

きのこの製造で知られるホクトが、世界中で愛される作品『ムーミン』とコラボレート。きのこを使ったパスタソース2種と、それらをギフトボックスに入れたセットが2026年3月17日から販売中だ。

※すべて価格は税込み

パスタソース開発のヒントは「暗殺者のパスタ」！

今回発売されたのは、「ヤンソンさんの誘惑風パスタ」と「怒りんぼうさんのパスタ」の2種類。どちらも試食アンケートを重ねて、こだわりの美味しさを追求したという。そしてフィンランド生まれの作家トーベ・ヤンソン氏による小説や漫画『ムーミン』に出てくるキャラクター達がパッケージを彩る。

「ヤンソンさんの誘惑」とは、スウェーデンの伝統的な家庭料理で、じゃがいも、玉ねぎ、アンチョビ、生クリームを使ったグラタンだ。ユニークな名前の由来には諸説あるが、菜食主義者だったヤンソンさんという宗教家が、この料理のあまりの美味しそうな匂いに誘惑されて、ついに食べてしまったというエピソードが有名。

パスタソースは「ヤンソンさんの誘惑」をアレンジ。アンチョビのしっかりした旨味と濃厚なクリームソースに、3種のきのこ、エリンギ、マイタケ、ブナシメジをたっぷり加えた。

ヤンソンさんの誘惑風パスタ 486円

実は、今回の開発の背景には「暗殺者のパスタ」があるという。「暗殺者のパスタ」は、イタリアのプーリア州で1967年に生まれた、パスタを焦がして作るトマトソースのパスタ。その名前の由来には「殺人級においしい」「唐辛子が殺人的に辛い」「ソースが血のように見える」などの説があるという。

名前や焦がすという作り方のインパクトも手伝って、日本でもSNSで大バズり。こうして、変わった名前の料理で、日本では馴染みの薄い、独特かつ美味しい未体験の味という「暗殺者のパスタ」のヒット要因をヒントに生まれたのが「ヤンソンさんの誘惑風パスタ」というわけだ。

人気の「アングリームーミン」がパッケージに！ ギフトボックスも可愛い

一方「怒りんぼうさんのパスタ」は、エリンギ、マイタケ、霜降りひらたけを使用した、ピリ辛のトマトソース、アラビアータ味。アラビアータとは、イタリア語で “怒りんぼう風”を意味する。パッケージには、近年人気の怒った顔のムーミン、通称「アングリームーミン」が描かれている。

怒りんぼうさんのパスタ 486円

また、2種類のパスタソース「ヤンソンさんの誘惑風パスタ」と「怒りんぼうさんのパスタ」が1つずつ入った、青い壁の「ムーミンやしき」型ギフトボックスも登場。1階の窓から、パッケージのキャラクターたちが顔を出す愛らしいデザインで、ギフトにもぴったりだ。

3種きのこのパスタソースセット 1080円

「ヤンソンさんの誘惑」がパスタソースになると、どんな味なのか。ぜひ一度お試しを！

【画像】ホクトの“きのこ”がたっぷり！ 「ヤンソンさんの誘惑風パスタ」＆「怒りんぼうさんのパスタ」（3枚）