「最近までゲームで使っていた選手ばかり」20歳のストライカーが明かす“イングランド戦への高揚感”【日本代表／現地発】
「最近までサッカーゲームで使っていた選手ばかりなので（笑）」
現地時間３月28日にスコットランド、同31日にイングランドと戦う日本代表。３月24日の練習初日後、イングランド戦への“ワクワク感”を問われた20歳のストライカー、後藤啓介はそう切り出した。
「テレビで見ていた選手たちとウェンブリーという特別な舞台で対戦できる。本当に楽しみで仕方ないです」
ゲームの中で操作していた選手と、現実で相まみえる--そのギャップもまた、この若きストライカーを高揚させている。
「ケインやフォーデンも使っていました」という後藤は、自身の“ベスト布陣”も明かす。
「前線には自分の他にネイマールとメッシを置いて、その下にフォーデンとペドリを配置しています」
イングランド戦、後藤は“ゲーム中のスター”と現実で対峙できるか。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
現地時間３月28日にスコットランド、同31日にイングランドと戦う日本代表。３月24日の練習初日後、イングランド戦への“ワクワク感”を問われた20歳のストライカー、後藤啓介はそう切り出した。
「テレビで見ていた選手たちとウェンブリーという特別な舞台で対戦できる。本当に楽しみで仕方ないです」
ゲームの中で操作していた選手と、現実で相まみえる--そのギャップもまた、この若きストライカーを高揚させている。
「ケインやフォーデンも使っていました」という後藤は、自身の“ベスト布陣”も明かす。
「前線には自分の他にネイマールとメッシを置いて、その下にフォーデンとペドリを配置しています」
イングランド戦、後藤は“ゲーム中のスター”と現実で対峙できるか。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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