サッカーゲームの話で盛り上がった後藤。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

写真拡大

　「最近までサッカーゲームで使っていた選手ばかりなので（笑）」

　現地時間３月28日にスコットランド、同31日にイングランドと戦う日本代表。３月24日の練習初日後、イングランド戦への“ワクワク感”を問われた20歳のストライカー、後藤啓介はそう切り出した。

「テレビで見ていた選手たちとウェンブリーという特別な舞台で対戦できる。本当に楽しみで仕方ないです」

　ゲームの中で操作していた選手と、現実で相まみえる--そのギャップもまた、この若きストライカーを高揚させている。
 
 「ケインやフォーデンも使っていました」という後藤は、自身の“ベスト布陣”も明かす。

「前線には自分の他にネイマールとメッシを置いて、その下にフォーデンとペドリを配置しています」

　イングランド戦、後藤は“ゲーム中のスター”と現実で対峙できるか。

取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）

【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」