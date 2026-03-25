「最初からサブでW杯に出ようなんて考えていない」“サプライズ選出”の20歳日本代表FWが強気の発言 初練習は硬い表情も…漲る自信「自分ならできると思っている」【現地発】

「最初からサブでW杯に出ようなんて考えていない」“サプライズ選出”の20歳日本代表FWが強気の発言 初練習は硬い表情も…漲る自信「自分ならできると思っている」【現地発】