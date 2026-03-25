料理研究家・桜井奈々『ユニクロ』での気づきを告白「サイズ選びがなかなか難しかったのですが、、」

料理研究家の桜井奈々が24日に自身のアメブロを更新。カジュアル衣料品店『ユニクロ』で購入したトップスのサイズをMからLへ変更したことで得た気づきについてつづった。

この日、桜井は「久々UNIQLOでお買い物」と報告し「スムースコットンセーター」を「3色買い」したことを写真とともに紹介。「トレーナー的に一枚で着られてこの時期めちゃいいー！」とお気に入りの様子でコメントした。

続けて「自分の体型にマッチするサイズ選びがなかなか難しかったのですが、、なんかしっくりいかない」と悩みを吐露。「157cmだしトップスはMサイズ迷わずかってましたが、、やめました」と明かし「オシャレな人はみんなLサイズ買ってる 真似したみた。初。Lサイズ購入」と、初めてLサイズを選んだことを報告した。

着用してみると「びっくり。しっくり」と体に合ったそうで「身長は昔ともちろんかわらないですが、、立派な中高年。体型がちがう その情報自分でアップデートしなきゃだ」とコメント。「Lサイズ万歳」と喜びをつづった。

最後に「衣替えしつつパッキングって窓全開にしたら鼻水と涙が」と花粉症の症状に悩まされていることを明かし「花粉め。。」とつづり、ブログを締めくくった。