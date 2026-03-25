タレントの板野友美さんは3月25日、自身のInstagramを更新。花の写真と共に心に響くメッセージ「トモミ語録」を公開し、反響を集めています。（サムネイル画像出典：板野友美さん公式Instagramより）

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タレントの板野友美さんは3月25日、自身のInstagramを更新。花の写真と共に心に響くメッセージを公開しました。

【写真】板野友美の花のショット

「とても深く暖かく優しい大切な素晴らしい気持ち」

板野さんは「早く咲く花もあれば、ゆっくり時間をかけて咲く花もある。どの花も、誰かと比べることなく自分のタイミングで一番きれいな姿になる。丁寧に水をあげて、愛と光を浴びて育てられた花ほど、やっぱり美しく咲いていくように、人も、自分を大切にできる人ほど、自然と魅力があふれていく」とつづり、色鮮やかな花のアレンジメントの写真を1枚載せています。

また「焦らなくていい。比べなくていい。あなたは、あなたの愛で、あなたらしく咲けばいい　自分を大切に」とも続けてつづりました。「トモミ語録」とのことです。

コメントでは、「綺麗なお花ですね」「とても深く暖かく優しい大切な素晴らしい気持ち」「美しい花ですね!」「言葉がありがたいです　何もかも手にしているような人が言うと説得力あるし、寄り添ってくれてるみたいで励まされます」「その気持ち、分かりますよ!」などの声が上がりました。

「今を大切に生きれば」

18日の投稿では「今を大切に生きれば、本当に美しい場所にたどり着けるでしょう」と英語でつづり、飛行機の窓から撮った青い空の写真を1枚公開していた板野さん。深い言葉ときれいな青空です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)