「説得力ある」板野友美、“トモミ語録”公開「焦らなくていい。比べなくていい」「自分を大切に」
タレントの板野友美さんは3月25日、自身のInstagramを更新。花の写真と共に心に響くメッセージを公開しました。
【写真】板野友美の花のショット
また「焦らなくていい。比べなくていい。あなたは、あなたの愛で、あなたらしく咲けばいい 自分を大切に」とも続けてつづりました。「トモミ語録」とのことです。
コメントでは、「綺麗なお花ですね」「とても深く暖かく優しい大切な素晴らしい気持ち」「美しい花ですね!」「言葉がありがたいです 何もかも手にしているような人が言うと説得力あるし、寄り添ってくれてるみたいで励まされます」「その気持ち、分かりますよ!」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】板野友美の花のショット
「とても深く暖かく優しい大切な素晴らしい気持ち」板野さんは「早く咲く花もあれば、ゆっくり時間をかけて咲く花もある。どの花も、誰かと比べることなく自分のタイミングで一番きれいな姿になる。丁寧に水をあげて、愛と光を浴びて育てられた花ほど、やっぱり美しく咲いていくように、人も、自分を大切にできる人ほど、自然と魅力があふれていく」とつづり、色鮮やかな花のアレンジメントの写真を1枚載せています。
コメントでは、「綺麗なお花ですね」「とても深く暖かく優しい大切な素晴らしい気持ち」「美しい花ですね!」「言葉がありがたいです 何もかも手にしているような人が言うと説得力あるし、寄り添ってくれてるみたいで励まされます」「その気持ち、分かりますよ!」などの声が上がりました。
「今を大切に生きれば」18日の投稿では「今を大切に生きれば、本当に美しい場所にたどり着けるでしょう」と英語でつづり、飛行機の窓から撮った青い空の写真を1枚公開していた板野さん。深い言葉ときれいな青空です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)