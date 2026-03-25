「貴重だけどwww」人気コンビ、レア過ぎる衣装姿を披露！ 「良すぎ笑笑笑笑」「ミキのライバルすぎる」
「貴重だけどwww」人気コンビ、レア過ぎる衣装姿を披露！ 「良すぎ笑笑笑笑」「ミキのライバルすぎる」
お笑いコンビ・カナメストーンのマネジャーが運営するX（旧Twitter）アカウントは3月24日、投稿を更新。レアな衣装姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】カナメストーンのレア過ぎる衣装姿
「フレンドパークの従業員風」同アカウントは「クロマキー収録でﾔﾏｸﾞﾁさんの緑衣装が透けて顔だけになってしまうからおそろコーデ.笑」とつづり、1枚の写真を投稿。普段は緑の衣装を着ている山口誠さんですが、零士さんと同じオレンジの衣装を着ています。「ｶﾅﾘのﾚｱ」とあるように、とても貴重な姿です。
ファンからは「良すぎ笑笑笑笑」「見慣れないけど似合う！」「貴重だけどwww」「このまま零士さんと一つになりそう」「昭和の漫才師感」「フレンドパークの従業員風」「ミキのライバルすぎる」などの声が寄せられました。
2月22日に開設同アカウントは2月22日に開設。コンビの出演情報をはじめ、今回のようなオフショットもたびたび投稿しています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
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