お笑いコンビ・カナメストーンのマネジャーが運営するXアカウントは3月24日、投稿を更新。レアな衣装姿を披露しました。（サムネイル画像出典：カナメストーンマネジャー公式Xより）

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お笑いコンビ・カナメストーンのマネジャーが運営するX（旧Twitter）アカウントは3月24日、投稿を更新。レアな衣装姿を披露し、反響を呼んでいます。

【写真】カナメストーンのレア過ぎる衣装姿

「フレンドパークの従業員風」

同アカウントは「クロマキー収録でﾔﾏｸﾞﾁさんの緑衣装が透けて顔だけになってしまうからおそろコーデ.笑」とつづり、1枚の写真を投稿。普段は緑の衣装を着ている山口誠さんですが、零士さんと同じオレンジの衣装を着ています。「ｶﾅﾘのﾚｱ」とあるように、とても貴重な姿です。

ファンからは「良すぎ笑笑笑笑」「見慣れないけど似合う！」「貴重だけどwww」「このまま零士さんと一つになりそう」「昭和の漫才師感」「フレンドパークの従業員風」「ミキのライバルすぎる」などの声が寄せられました。

2月22日に開設

同アカウントは2月22日に開設。コンビの出演情報をはじめ、今回のようなオフショットもたびたび投稿しています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)