金沢市出身の幕下・炎鵬が再十両を決めました。実に3年、18場所ぶりの関取復帰です。

首を故障し2023年の夏場所で途中休場してからは、翌名古屋場所からまる1年全休しました。2024年の名古屋場所で序ノ口まで番付を落とし復帰していました。

幕内経験者が序ノ口まで落ちて十両に返り咲くのは、昭和以降では初めてのケースです。

小兵ながら正攻法での攻めを身上とする相撲は、多くのファンの心をつかんでいますが、高校時代は強豪校のキャプテンとして奮闘していました。

※2012年時点での取材をもとにした記事です。

高校時代は相撲強豪校のキャプテン 稽古では「三所攻め」も

炎鵬の本名は、中村 友哉（なかむら ゆうや）。中学校は金沢市内の西南部中学校で、同級生には現在十両の輝（石川県七尾市出身）がいました。

そして、金沢学院東高校（現金沢学院大学附属高校）に進学後、3年生のときはキャプテンを務めます。

当時は、身長165センチ、体重80キロで高校生の中でも小兵の部類でした。

低い立ち合いから潜り込み、勝機をうかがい、攻める。左四つを得意とし、下手や前まわしに手がかかれば無類の強さを発揮します。いまと同じ相撲のスタイルです。

金沢学院東高校・中村友哉選手（当時）「得意技は左からの下手投げとひねり。稽古では内掛けとか三所攻めとか、いろんなことを練習している」

金沢学院東高校・山上慈明監督（当時）「潜り込んでつぶれない。体の大きい選手からしたら下に潜り込んできたからといって押しつぶせばいいわけで、それでもつぶれない。背筋力というか、下半身の力。そのあたりのところは鍛えてきた」

強豪校のキャプテンとして地力はあった中村選手。大きな注目を集めるようになったのが2012年の高校相撲金沢大会です。「高校相撲の聖地」とも呼ばれる金沢市の卯辰山相撲場で開かれる大会で、中村選手は個人戦で3位に入る健闘を見せました。

「ふんどし王子」と「卯辰山の牛若丸」 愛称に選んだのは…

その活躍ぶりは、インターネットの動画サイトでも注目の的に。大会を中継したサイトには、中村選手の取組になるとアクセスが集中しました。

そして、動画を見たユーザーからつけられた愛称は「ふんどし王子」でした。

中村友哉選手「相撲なんてみんな見ていないなと思っていたけどびっくり。うれしかった」

この時の取材やニュースの放送では、「卯辰山の牛若丸」と呼んでいましたが、「ふんどし王子」とどっちで呼ばれたいか尋ねてみると…

中村友哉選手「牛若丸で」

“ひねり”か“投げ”か 今は角界で現役を務める選手たちとも対戦

金沢大会の後に行われたインターハイ予選。団体戦代表の座をかけ金沢学院東高校を含め5校が出場しました。

総当たりとなる団体戦では決勝で敗れたものの、続く個人戦で中村選手は持ち味を発揮します。準々決勝は金沢市立工業の強敵、2年生・寺沢樹（現・朝前進）との一番。相手の両足がまっすぐになり、得意のひねり技を決めやすい場面です。

中村友哉選手「（相手の）足がそろっているのがわかったので横に動いて倒そうかなと思ったがついてきたので、自分の相撲をとるしかないな」

ここは耐え忍んで最後は左からの下手投げ。

手強いライバルを下すと、決勝まで進みます。

決勝の相手は金沢市立工業のキャプテン・村田亮選手（現・朝志雄）です。

最後までもつれた勝負でしたが、村田選手のかかとが先に土俵を割り、中村選手の勝ち。優勝を果たし、インターハイ個人戦出場を決めました。

中村友哉選手「あっちもキャプテンなので、負けられないと思って思い切っていきました。高校横綱を狙って、一番一番集中して気を抜かずにがんばっていきたい」

けがの試練を乗り越え 夏場所は15日間の土俵

2012年の石川県の高校相撲界を振り返ると、その後角界に入り十両を経験する選手もいる中で炎鵬は奮闘していたことになります。

大学進学後入門した炎鵬は、一躍人気力士になりながらも、小兵ゆえのけがにも悩まされ土俵を務めています。

復活の土俵は、再十両という形で実を結びました。

次の夏場所は、15日間で土俵を沸かせる炎鵬の相撲に目が離せません。