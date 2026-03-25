【算数クイズ】解けると快感！ 6 □ 7 □ 8 = 50の計算式を完成させよう
適切な計算記号を見つけて式を完成させる「算数クイズ・初級編」！
一見シンプルですが、計算の優先順位をしっかり意識できるかが正解への近道です。ワクワクしながら挑戦してみてくださいね。
6 □ 7 □ 8 = 50
ヒント：計算結果の「50」という数字に注目しましょう。まずは掛け算を使って、一気に数字を大きくするのがポイントです！
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▼解説
記号を当てはめて計算すると、次のようになります。
6 × 7 ＋ 8 = 50
算数のルールでは「掛け算・割り算は、足し算・引き算よりも先に計算する」ため、まず「6 × 7 = 42」を計算します。その結果に8を足すことで「42 ＋ 8 = 50」となり、式が成立します。
このように、試行錯誤しながら最適な答えを見つける作業は、脳のトレーニングにとても効果的ですよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見シンプルですが、計算の優先順位をしっかり意識できるかが正解への近道です。ワクワクしながら挑戦してみてくださいね。
問題：□に入る計算記号は？次の式の□の中に「＋・−・×・÷」のいずれかを入れて、正しい式を完成させてください。
6 □ 7 □ 8 = 50
ヒント：計算結果の「50」という数字に注目しましょう。まずは掛け算を使って、一気に数字を大きくするのがポイントです！
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正解：左の□に「×」、右の□に「＋」正解は、左から順に「×（かける）」と「＋（たす）」を入れる、でした。
▼解説
記号を当てはめて計算すると、次のようになります。
6 × 7 ＋ 8 = 50
算数のルールでは「掛け算・割り算は、足し算・引き算よりも先に計算する」ため、まず「6 × 7 = 42」を計算します。その結果に8を足すことで「42 ＋ 8 = 50」となり、式が成立します。
このように、試行錯誤しながら最適な答えを見つける作業は、脳のトレーニングにとても効果的ですよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)