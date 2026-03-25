ナリス化粧品は、同社のすべてのスキンケアシリーズのなかで、最もユーザー数の多いメインスキンケアブランド「ルクエ」全11品のうち8品をリニューアルし、5月21日から訪問販売と全国のナリス化粧品店舗と通販（公式オンラインショップ）で発売する。

スキンケアブランド「ルクエ」は、2010年にデビュー。「ルーセント（輝き）」＋「クエスト（探求する）」から生まれたブランド名は、肌の基礎力を上げ、肌を輝かせることで、その人を輝かせたいとの思いから生まれたもので、今回の4代目の「ルクエ」でも変わらないコンセプトになっている。従来の化粧品業界では、「何十代のためのスキンケア」といった年代で区切ったスキンケアアイテムが好まれる傾向があったが、区切られた年代よりも、その人だけの肌に向き合うことを重要視することが求められるように変化してきた昨今、「肌の基礎力をあげることで、その人を輝かせる」というコンセプトは不変的であると考えている。

それを表すかのように、同社では「ルクエ」発売前は比較的高価格帯のエイジングブランドが最も多くのユーザーを抱えていたが、現在では年代を問わないエントリーブランドである「ルクエ」が同社の中で最も多くのユーザーを抱えるブランドに成長している。今回のリニューアルではより多くのユーザーに、肌に輝きをもたらすことで年齢や環境からくる肌悩みから解き放たれる喜びを提供していきたいと考える。

「ルクエ」シリーズは2015年発売の2代目から、「白花豆エキス／ベニバナインゲン種子エキス（保湿剤）」、「黒ニンジンエキス／カロット液汁（保湿剤）」、「パウダルコ樹皮エキス／タベブイアインぺチギノサ樹皮エキス（保湿剤）」の同社オリジナル成分を配合することで、唯一無二の価値を提供してきた。今回のリニューアルは、これまでの成分に加えて、新しく50種類を超える成分から発見した「ホーリーバジルエキス」を配合。紫外線を浴びることで減少する皮膚内の酸素量の変化に着目して見出した成分で、10年を超える研究期間を経て今回の製品化にたどりついた。現代人は、日々の忙しさに加えてスマホの長時間使用からくる不調や、紫外線の影響など肌に与えるストレスも増えている。「ホーリーバジルエキス」（カミメボウキ葉エキス（保湿剤））は生き生きと呼吸をするかのように肌に潤いを巡らせる。



「Wクレンジング クリーム（クレンジング・洗顔料）」

「Wクレンジング クリーム（クレンジング・洗顔料）」は、毛穴やキメの奥に潜む汚れや皮脂を浮かび上がらせ、するんと洗い流せる。密着型ヒアルロン酸／ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモ二ウム(保湿剤）配合で、しっとりなめらかな洗いあがりだという。



「Wクレンジング フォーム（クレンジング・洗顔料）」

「Wクレンジング フォーム（クレンジング・洗顔料）」は、新技術の「モイストHOSCベース」を搭載。潤いを与えながら濃密泡が汚れだけを吸いあげて落とす。アミノ酸系選択系洗浄成分／ステアロイルグルタミン酸Na（洗浄成分）配合で、潤いを残しながら洗い上げる。



「ジェルウォッシュ（洗顔）」

「ジェルウォッシュ（洗顔）」は、洗い流すときの水とジェルの保水型洗浄コンプレックスが結びつき、保水ヴェールとなって肌を包み込む。泡立て要らずで肌になじませて洗い流すだけなので、忙しい朝も快適に使用できる。



「コンク（ふきとり化粧水）」

「コンク（ふきとり化粧水）」は、角層の重なりをほぐして角層内部に水分を浸透させることで肌負担を減らす。潤いを巡らせ、トラブルの起こりづらいつるつるの肌へ導く。



「ローション1（保護化粧水）」

「ローション1（保護化粧水）」「ローション2（保護化粧水）」は、発酵系保湿成分（コメ発酵成分 乳酸桿菌／コメ発酵物）をはじめとした16種の保湿成分を配合。グルタチオン・高吸収型ビタミンC誘導体／パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na・NMF成分／セリンなどの保湿成分がハリ感のある透明感あふれる肌に導く。テクスチャーの好みや季節に合わせて選べる2種類。配合成分は同じ。



「ミルク（乳液）」

「ミルク（乳液）」は、肌表面はべたつかず、角層への高い浸透感を感じることのできるテクスチャー。ふっくらとした高いハリ感を感じられる。乾燥を防ぐ処方で、もっちり感に満足できる。



「クリーム」

「クリーム」は、夜に使用することで、寝ている間に高い潤いをチャージ。翌朝は生命感に満ちたハリ感と柔らかさを感じられる肌に導く。熟睡した翌朝のような肌は化粧ノリがよく、ベースメイクが楽しみになる。

［小売価格］

Wクレンジング クリーム（クレンジング・洗顔料）：2530円

Wクレンジング フォーム（クレンジング・洗顔料）：2860円

ジェルウォッシュ（洗顔）：2200円

コンク（ふきとり化粧水）：3520円／つめかえ用 3190円

ローション1（保護化粧水）：3520円／つめかえ用 3190円

ローション2（保護化粧水）：3520円／つめかえ用 3190円

ミルク（乳液）：4070円／つめかえ用 3740円

クリーム：4620円

（すべて税込）

［発売日］5月21日（木）

ナリス化粧品＝https://www.naris.co.jp