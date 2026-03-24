生まれたばかりの赤ちゃんは、「母子免疫」によって感染症から守られています。しかし、母親から受け継いだ移行抗体は、生後3〜6ヵ月頃に急激に減少していき、この頃から赤ちゃんの免疫が低下し始めます。そのため、移行抗体が減少してくる時期に合わせて、定期的な予防接種を受けることで免疫を獲得していきます。そして、離乳後は、母親による免疫のサポートが終了し、自分で病原体と戦う力を育て始める時期になります。では、子どもの免疫機能はいつ頃から強くなってくるのでしょうか。

子どもの免疫は、1歳を過ぎる頃から発達し始めますが、まだ不完全な状態であり、免疫が成熟し始める4〜5歳頃までは、年に10回以上風邪を引くことは珍しいことではありません。むしろ、軽い感染症にかかることで、細菌やウイルスに負けない抵抗力を獲得していきます。様々な病原体に触れながら免疫を獲得していき、大人に近い状態になるのは6歳頃といわれています。

免疫機能に関わるリンパ組織が最も発達するのは、学童期になります。体の器官別の成長パターンを示した「スキャモンの発育曲線」を見てみると、リンパ型（胸腺、扁桃、骨髄など）は10歳前後に著しく発達しており、この時期に強い免疫機能を獲得していることがわかります。

リンパ組織の中でも、主に体内に侵入した病原体を排除するT細胞を分化・成熟させる免疫器官が「胸腺」です。胸腺が発達することで、T細胞が大量に作られ、免疫機能が最も活発な状態になります。そのため、免疫を維持するうえで非常に重要な器官です。胸腺は、出生時から急速に発達し、新生児では10〜15g程度の大きさですが、思春期にはピークを迎え35g程度にまで発達します。その後、思春期（性成熟）以降になると、胸腺は徐々に小さくなり、機能は低下していきます。これが、加齢にともなう免疫機能低下の一因になると考えられています。（監修：健康管理士一般指導員）