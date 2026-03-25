◇MLBオープン戦 エンゼルス3-0ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が二刀流で圧巻のプレーを見せました。

「1番・投手」の二刀流として出場した大谷選手。

投手として、初回を三者凡退で仕留めると、2回無死一・二塁のピンチを招くも、ジョ・アデル選手を三振に仕留めたのを皮切りに、後続も連続三振。最後の打者は97.7マイル(約157キロ)のシンカーを織り交ぜ3球三振でピンチを切り抜けました。さらに3回も3者連続三振を奪い、6者連続三振を記録。

その後も奪三振ショーを繰り広げていましたが、5回に、先頭打者から連打を浴びて無死一・二塁のピンチを背負うと、オスワルド・ペラザ選手にセンター前タイムリーヒットを許し、この試合初失点。ここでマウンドを降ります。

それでも5回途中まで投げて11奪三振と圧巻の投球を見せ、開幕に向けて順調な仕上がりを印象づけました。投球成績は4回0/3、86球、11奪三振、2四球、3失点でした。

打者としては、1回は見逃し三振に倒れるも、4回に低めの球を捉えてライト前ヒットを記録。この日は2打数1安打で6回の打席で代打が送られ交代となりました。

大谷選手は日本時間4月1日のガーディアンズ戦に先発予定。ドジャース移籍後初、そして3年ぶりとなる開幕から二刀流としてのシーズンに挑みます。