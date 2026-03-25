引っ越し準備をしていたらクッションフロアに穴が… 故意ではないとはいえ、大きな穴なので高額な請求が怖いです。退去費用は高額になりますか？

クッションフロアの穴は、故意でなくても借り主負担になることがある

賃貸住宅の退去時には、すべての傷を借り主が負担するわけではありません。国土交通省のガイドラインでは、年数の経過による傷みや、普通に暮らしていて生じる劣化は貸し主負担とされています。一方で、引っ越し作業でついた引っかき傷や、不注意によって生じた損傷は、借り主負担になりやすいとされています。

そのため、故意ではなくても、引っ越し中に物を落としてクッションフロアに穴を開けた場合は、借り主側の負担と判断される可能性があります。

ここで大切なのは、わざとではないから無料になるとはかぎらない点です。逆にいえば、借り主負担になり得る場面でも、請求額がそのまま高額になるとはかぎりません。負担の範囲には、別の考え方があるためです。



大きな穴でも退去費用が必ず高額になるとはかぎらない

クッションフロアに大きな穴があると、部屋全体の張り替え費用を請求されそうで不安になるでしょう。しかし、原状回復では「どこまで借り主が負担するか」が重要です。

国土交通省のガイドラインでは、借り主負担の範囲について、損傷部分と補修箇所の関係を踏まえて考えるとされています。つまり、傷があるからといって、常に部屋全体をそのまま全額負担するとはかぎりません。

また、床材には年数による価値の低下もあります。一般的には、クッションフロアは入居年数に応じて、借り主が負担する金額が変わることがあります。

例えば、入居が長い場合は、新品同様の価格をそのまま請求できるとはかぎりません。つまり、大きな穴であっても、「借り主の負担ゼロではないが、想像したほど高額ではない」ということは十分あり得ます。

もちろん、入居直後に大きな穴を開けた場合や、特約で補修費の扱いが明確に定められている場合は、負担が重くなることがあります。だからこそ、金額だけを見て慌てるのではなく、契約書と見積書の内容を丁寧に確認することが大切です。



高額請求が不安なときは、退去前後の確認が大切

退去費用が心配なときは、まず穴の状態を写真で残しておくことをおすすめします。できれば、穴の大きさが分かるように撮影し、いつできた傷なのかも整理しておくとよいでしょう。退去立ち会いでは、感情的に話すよりも、この傷についてどのような基準で、どこまでの費用を負担するのかを確認することが大切です。

請求書や精算書が届いたら、内訳を必ず見ましょう。材料費だけでなく、工事費や処分費、諸経費などが含まれていることがあります。

もし、「全面張り替え一式」などとだけ書かれているなど内容が不明確な場合は、明細の説明を求めるべきです。国民生活センターも、納得できない請求を受けた場合は説明を求め、話し合うことが大切だと案内しています。

それでも不安が残る場合は、一人で抱え込まないことが大切です。消費生活センターでは、賃貸の原状回復に関する相談を受け付けています。高額請求が来たとしても、すぐに受け入れる必要はありません。根拠を確かめてから対応すれば、落ち着いて判断しやすくなります。



クッションフロアの穴で慌てないために、基準を知って冷静に対応しよう

クッションフロアに大きな穴が開くと、「退去費用が高くなるのではないか」と強く不安になるものです。ただし、実際の請求額は故意かどうかだけでなく、不注意の程度や入居年数、補修範囲、契約内容によって変わります。したがって、大きな穴だからといっても、必ず高額請求になるとはかぎりません。

大切なのは、原状回復の基本ルールを知ったうえで、写真を残し、契約書と請求明細を確認し、不安があれば相談することです。退去費用は不安になりやすい項目ですが、基準を知って対応すれば、必要以上に怖がる必要はありません。冷静に確認を進めれば、納得できる形で退去しやすくなるでしょう。



出典

国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（再改訂版）

独立行政法人国民生活センター 賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意！

独立行政法人国民生活センター 相談・紛争解決／情報受付

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー