母が「実質1円」のiPhoneを契約してきました。どうしてそんなに安くなるのでしょうか？クーリングオフした方がいいでしょうか？

「実質1円」のiPhoneが存在する理由

iPhoneは通常、10万円前後する高価なスマートフォンですが、「実質1円」として販売されるケースがあります。これは本体価格が1円という意味ではなく、通信会社の割引制度や返却プログラムなどを利用した結果、支払い負担がほぼ1円になる仕組みです。

例えば、多くの通信会社では「端末購入プログラム」と呼ばれる制度を用意しています。これは端末を分割払いで購入し、一定期間後にスマートフォンを返却することで残りの支払いが免除される仕組みです。2年程度使用して返却すれば、実質的な支払額が大幅に減るため、「実質1円」と表現されることがあります。

また、他社からの乗り換え（MNP）や特定の料金プランへの加入による割引が適用される場合もあります。これらの割引を組み合わせることで、本来は高額なiPhoneでも、負担額が極めて小さく見える価格表示になるのです。



「実質価格」と「本体価格」の違いに注意

「実質1円」と聞くと、本当に1円でiPhoneが買えると考えてしまいがちですが、実際には本体価格が大きく値引きされているわけではないことが多い点に注意が必要です。

多くの場合、端末の定価はそのままで、分割払いと割引、端末返却などの条件をすべて満たした場合の最終的な負担額が「実質価格」として表示されています。そのため、途中でプログラムを利用しなかった場合や、端末を返却しなかった場合は、残りの端末代金を支払う必要が生じることもあります。

さらに、端末の割引と引き換えに、特定の料金プランやオプションサービスへの加入が必要になるケースもあります。月額料金が高いプランに加入していると、端末代が安く見えても、通信費を含めた総額ではそれほど安くならない可能性もあるため、契約内容を確認することが大切です。



クーリングオフはできる？ 契約後の対処法

スマートフォン契約について不安を感じた場合、「クーリングオフできるのでは？」と考える人もいるでしょう。しかし、携帯電話ショップの店頭で自分の意思で契約した場合、原則としてクーリングオフ制度は適用されません。

クーリングオフは訪問販売や電話勧誘など、消費者が冷静な判断をしにくい状況で契約した場合に適用される制度です。そのため、店舗での契約は対象外になるのが一般的です。

ただし、通信サービスには「初期契約解除制度」という仕組みがあります。これは契約書面を受け取った日から8日以内であれば、通信契約自体を解除できる制度です。

ただし、端末代金の支払いは基本的に必要になるため、完全に無料で解約できるとは限りません。契約内容によって条件が異なるため、まずは契約書や説明書を確認し、早めにショップやサポート窓口に相談することが重要です。



契約内容を確認して判断しよう

「実質1円」のiPhoneは、本当に1円で購入できるわけではなく、割引制度や端末返却プログラムなどを組み合わせた結果として安く見える仕組みです。条件を満たさなければ支払いが増える場合もあるため、契約内容をしっかり確認することが大切です。

また、店頭契約は基本的にクーリングオフの対象外ですが、「初期契約解除制度」を利用できる可能性があります。不安がある場合は早めに契約内容を確認し、必要に応じて通信会社やショップに相談するようにしましょう。



出典

総務省 携帯電話ポータルサイト Q5.「初期契約解除」ってなに？

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー