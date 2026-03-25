賃貸だけど開けてしまった壁の穴、自分で直すべき？ そのまま退去すべき？ 退去費用を安くするコツを教えてください。

賃貸の壁に穴を開けた場合、退去費用は必ず請求されるのか

賃貸物件の退去時には、すべての傷や汚れについて入居者が費用を負担するわけではありません。一般的には、日常生活のなかで自然に生じる劣化や消耗は貸主の負担となり、入居者の不注意や過失によって生じた損傷は入居者負担となります。

そのため、賃貸の壁に開いた穴がどのような原因でできたのかが重要です。例えば、軽微なピン穴であれば通常損耗として扱われる場合がありますが、家具をぶつけてできた穴や物を当てて石こうボードまで損傷した穴は、原状回復費用を請求される可能性が高いと考えられます。

また、賃貸借契約書に原状回復に関する特約が記載されている場合もあります。退去費用を正しく判断するためには、まず契約内容を確認し、自分がどこまで負担する可能性があるのかを把握しておくことが大切です。



賃貸の壁の穴は自分で直すべきか？ 補修しないほうがよいケースとは？

賃貸の壁の穴を自分で直すべきかどうかは、穴の大きさや損傷の程度によって判断が分かれます。画びょう跡のような小さい穴や浅いへこみ程度であれば、市販の補修材で目立ちにくくできるケースもあるため、自己補修を検討してもよいでしょう。

一方、ある程度大きな穴や、壁紙だけでなく下地まで傷んでいる場合は注意が必要です。表面だけを埋めても内部の破損が残っていたり、壁紙の色柄が合わず補修跡が目立ったりすると、管理会社や大家に不完全な補修と判断されることがあります。その結果、再度専門業者による修繕が必要となり、かえって費用が高くなる可能性があります。

また、穴を隠すためにシールを貼ったり、家具で覆ったりする対応も避けたほうが無難です。退去時に発覚した際、印象が悪くなるだけでなく、状況説明が難しくなるおそれもあります。補修に自信がない場合や損傷が大きい場合は、無理に自分で直そうとせず、そのまま相談するほうが結果的に負担を抑えやすくなるでしょう。



賃貸の壁の穴で退去費用を安くするコツ

賃貸で壁に穴を開けてしまったとき、退去費用を安くするために大切なのは、慌てて自己流で対応しないことです。

まず意識したいのは、できるだけ早く管理会社または大家へ相談することです。早い段階で連絡すれば、補修方法について指示を受けられるほか、損傷の拡大を防げる可能性もあります。

次に、損傷箇所の写真を残しておくことも重要です。穴の大きさや状態を記録しておけば、退去立ち会いの際や見積もり内容を確認する際に役立ちます。請求内容を確認する際は、壁一面の張り替えが必要なのか、部分補修では対応できないのかを落ち着いて確認することが大切です。

さらに、契約書の原状回復条項を事前に確認しておくことで、不要な請求に気付きやすくなります。説明を受けた内容をそのまま受け入れるのではなく、補修範囲や費用の根拠を丁寧に確認する姿勢が、退去費用を抑えるうえで重要です。費用を安くするためには、隠すことよりも、早めの報告と適切な確認が効果的です。



賃貸で壁に穴を開けてしまったら、自己判断せず早めに相談しよう

賃貸で壁に穴を開けた場合、原因や損傷の程度によっては退去費用を負担する可能性があります。ただし、必ずしも自分で直したほうがよいわけではありません。小さな穴であれば自己補修も検討できますが、大きな穴や下地まで傷んでいる場合は、無理に直さず管理会社や大家へ相談するほうが安心です。

また、退去費用を安く抑えるには、早めに連絡すること、契約内容を確認すること、見積もりの内容を丁寧に見ることがポイントです。慌てて自己判断で対処せず、早めの相談と丁寧な確認を心掛けながら適切に対応しましょう。



出典

国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー