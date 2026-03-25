2027年JBCは大井で開催決定　4年ぶり“ダートの祭典”東京帰還

NAR地方競馬全国協会は、JBC実行委員会において2027年に行われる第27回JBC競走の実施概要が決定したと発表した。

開催日は2027年11月3日（祝水）。大井競馬場を舞台に、JBCクラシック（ダ2000m）、JBCスプリント（ダ1200m）、JBCレディスクラシック（ダ1800m）の3競走が実施される。

大井競馬場でのJBC開催は2023年以来4年ぶり10回目。さらにホッカイドウ競馬との2場同日開催は3度目となる。

今回の開催について特別区競馬組合の桑野俊郎開催執務委員長は、「2027年のJBC開催地として選定いただき光栄に思います。JBCの魅力を再発信するためにホッカイドウ競馬との連携を強化・進化させ、さらなる一体感の創出に努め、日本全国の競馬ファンにご参加いただけますよう、関係者一丸となってダート競馬の祭典であるJBCを盛り上げて参ります」とコメント。

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門別と2場同日開催へ

また、2歳世代の交流重賞であるJBC2歳優駿（ダ1800m）が、門別競馬場で引き続き実施されることも決定した。同競走は北海道の馬産地との結びつきを背景に創設されたもので、引き続き門別での開催が継続される。

北海道知事の鈴木直道氏は、「JBC2歳優駿の開催を決定いただき感謝申し上げます。大井競馬と連携し、JBC競走の発展はもとより、競馬ファンの皆様のご期待に沿えるようホッカイドウ競馬関係者一丸となって取り組んでまいります」とコメントしている。

なお、2026年の第26回JBCは11月3日に金沢競馬場と門別競馬場で行われる予定となっている。