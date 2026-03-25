「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」よりライザのぬーどるストッパーフィギュアが3月第4週より順次展開！
【KT model+×ぬーどるストッパーフィギュアーライザリン・シュタウトー】 3月第4週より順次展開予定
フリューは、プライズ「KT model+×ぬーどるストッパーフィギュアーライザリン・シュタウトー」を3月第4週より順次展開する。
本製品は、コーエーテクモゲームスのフィギュアブランド「KT model+」とフリューのプライズ「ぬーどるストッパーフィギュア」のコラボレーションとして、ゲーム「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」より、主人公の「ライザリン・シュタウト（ライザ）」を商品化したもの。
今回フリューのプライズ情報を扱う「キャラ広場」にて本製品の展開日を公開しており、3月第4週より順次展開を予定している。
＼ #フリュープライズ新着情報 ／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) March 25, 2026
3月下旬から順次展開スタート‼️
「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」
KT model+×ぬーどるストッパーフィギュアーライザリン・シュタウトー
取扱店舗などの詳細はコチラ🌟
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