【DM26-SD1 ドキドキつよいデッキ 25の王道】 4月4日 発売予定 価格：1,100円 【DM26-RP1 逆札篇 第1弾 逆転神 VS 切札竜】 4月11日 発売予定 価格：200円

タカラトミーはTCG「デュエル・マスターズ」について、25周年施策として4月4日に「DM26-SD1 ドキドキつよいデッキ 25の王道」、4月11日に「DM26-RP1 逆札篇 第1弾 逆転神 VS 切札竜」を発売する。価格は「25の王道」が1,100円、「逆札篇 第1弾」が1パック200円。

「DM26-SD1 ドキドキつよいデッキ 25の王道」は大型大会でも実績があるという「いきなりつよいデッキ」シリーズの要素を受け継ぎ、初心者でも使いやすく「いきなり勝てる」要素のある商品としている。25種の使いやすく勝てる王道戦略のいずれか1つがランダムで封入されている。全てのデッキに1種ずつ新規イラストのカードを用意しており、集めると1枚の絵としてつながるという。

「DM26-RP1 逆札篇 第1弾 逆転神 VS 切札竜」には25周年特別仕様のシリアルナンバー入りドリームレア版が封入されていることがあり、世界に25枚のみ存在し1枚ごとに異なるシリアルナンバーが記載されている。

「デュエル・マスターズ」25周年を記念した全国4都市でのツアーも実施する。ステージやライブ、歴史を振り返る展示などを実施予定で、6月14日から神戸国際展示場などで開催する。

この他、4月7日から6月14日の期間、国立科学博物館で開催している「超危険生物展 科学で挑む生き物の本気」とコラボした会場限定プロモカードの配布とカードスリーブの販売を行なう。展覧会のメインビジュアルをデュエル・マスターズのクリーチャーでオマージュしたデザインとなっており、カードスリーブは42枚入りで880円。

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