【老成る】はなんて読む？考え方や言動を表す言葉！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「老成る」はなんて読む？
一般的に「老成」は「ろうせい」と読み、経験を積んで熟達した様子を表します。
しかし「老成」に「る」をつけると、特定の子どもの様子を表す言葉になるのです。
「老成る」はなんと読むか、わかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ませ（る）」でした！
「老成る」は、大人びること、つまり、外見が年のわりにオトナのようである様子を意味します。
オトナのメイクやファッションに憧れたり、大人っぽい言葉づかいをマネしてみたり、みなさんのまわりにも老成た子がいるのではないでしょうか。
自分自身が「お老成さん」だった、という方もいるかもしれませんね。
実は、老成（ろうせい）にも「ませる」という意味があります。
老成は、経験を積んだ方や年齢を重ねた方と、大人びた子どもの両方を表す漢字なのです。
意味を取り違えないためにも、老成と書かれているときは、どちらの意味なのか考えながら読むようにしましょう。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部