【老成る】はなんて読む？考え方や言動を表す言葉！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



「老成る」はなんて読む？ 一般的に「老成」は「ろうせい」と読み、経験を積んで熟達した様子を表します。 しかし「老成」に「る」をつけると、特定の子どもの様子を表す言葉になるのです。 「老成る」はなんと読むか、わかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「ませ（る）」でした！ 「老成る」は、大人びること、つまり、外見が年のわりにオトナのようである様子を意味します。 オトナのメイクやファッションに憧れたり、大人っぽい言葉づかいをマネしてみたり、みなさんのまわりにも老成た子がいるのではないでしょうか。 自分自身が「お老成さん」だった、という方もいるかもしれませんね。 実は、老成（ろうせい）にも「ませる」という意味があります。 老成は、経験を積んだ方や年齢を重ねた方と、大人びた子どもの両方を表す漢字なのです。 意味を取り違えないためにも、老成と書かれているときは、どちらの意味なのか考えながら読むようにしましょう。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部