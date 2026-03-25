◆米大リーグオープン戦 ドジャース０―３エンゼルス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、オープン戦最終戦の本拠地・エンゼルス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、投げては５回途中で８６球を投げて４安打３失点ながら１１三振の奪三振ショーを見せ、打っても２打数１安打で３試合連続安打をマークした。

「投手・大谷」は圧巻だった。オープン戦初登板だったＷＢＣ終了後の１８日（同１９日）にアリゾナ州のキャンプでの本拠地・ジャイアンツ戦で５回途中６１球を投げ、１安打無失点、４奪三振の好投を見せ、最速も９９・９マイル（約１６０・８キロ）をマーク。チームの開幕５戦目となる３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦の先発も内定した。

この日は初回からエンジン全開で先頭のネト、トラウトから２者連続三振。２回無死一、二塁からはイニングをまたいで圧巻の６者連続三振を奪った。４回も無死一塁から３者連続三振。５回は先頭から３者連続安打を浴びて降板し、その後の投手が走者をかえしたため、失点は「３」が記録されたが４回３分の０で１２個のアウトを奪った。１１個が三振という奪三振ショーだった。オープン戦は２登板で防御率３・２４。３年ぶりの開幕ローテ入りへ順調な調整をした。

ロバーツ監督は「彼は準備ができている状態だ。この（オープン戦）２回の登板においては、強度もあり、集中力もあり、そして実行力、そういったすべてが備わっていたと思う。今夜は多くの三振を奪い非常に効率的で、いや効率的というよりも全体として良いリズムがあり、結果として効率的で無駄のない内容だった。彼にとってまた良い登板だったと思うし、素晴らしいスプリングトレーニングだった」とたたえていた。