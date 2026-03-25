薬丸裕英、孫のリクエストで「自宅で回転寿司」 寿司ネタがずらり＆デザートまで回る豪華な食事を公開
タレントの薬丸裕英（60）が、25日までに自身のブログを更新。孫のリクエストに応えて自宅で“回転寿司”を楽しんだ様子を公開した。
【写真】「孫のリクエストで」寿司ネタ＆デザートまで回る豪華な“自宅回転寿司”を公開した薬丸裕英
薬丸は「昨晩は孫のリクエストで回転寿司」とつづり、自宅に回転寿司レーンを設置した食卓の様子を披露。テーブルの上には「薬丸回転すし」と薬丸の若かりし頃の写真が貼られた“看板”と寿司ネタがずらりと並び、本格的な回転寿司さながらの雰囲気が広がっている。
さらに「子供達も使っていた回転寿司レーン」と、家族で長く使ってきたアイテムであることを明かした。思い出の詰まったレーンを囲みながら、世代を超えて楽しむ温かな時間がうかがえた。
また、フルーツやスイーツなどのデザートもレーンに乗せて回し、「廻るデザートも喜んでいました」とコメント。見た目にも楽しい工夫が施された食事となっており、孫とのひとときを満喫した様子を伝えている。
【写真】「孫のリクエストで」寿司ネタ＆デザートまで回る豪華な“自宅回転寿司”を公開した薬丸裕英
薬丸は「昨晩は孫のリクエストで回転寿司」とつづり、自宅に回転寿司レーンを設置した食卓の様子を披露。テーブルの上には「薬丸回転すし」と薬丸の若かりし頃の写真が貼られた“看板”と寿司ネタがずらりと並び、本格的な回転寿司さながらの雰囲気が広がっている。
また、フルーツやスイーツなどのデザートもレーンに乗せて回し、「廻るデザートも喜んでいました」とコメント。見た目にも楽しい工夫が施された食事となっており、孫とのひとときを満喫した様子を伝えている。