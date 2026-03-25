『一休さん』193時間ノンストップ連続放送決定 ABEMAで4月1日から9日に放送
ABEMAは25日、“『一休さん』193時間ノンストップ連続放送”と題し、2026年4月1日午前0時より193時間にわたり、アニメ『一休さん』のABEMA初無料一挙放送を実施することを発表した。
【画像】こんなキャラいた？公開された『一休さん』場面カット
『一休さん』は、1975年10月から1982年6月まで放送された、禅僧一休宗純の子供時代をモチーフにしたアニメ作品で、本作では寺で修行をする一休さんが、持ち前のとんちと知恵で様々な問題や騒動を解決していく珍騒動が描かれている。個性豊かな登場人物とのやりとりや、ユーモアあふれる“とんち”の数々が魅力で、子供から大人まで楽しめる物語として人気を博し、全296話にわたり放送。世代を超えて今もなお愛され続けている作品となっている。
今回の“193時間ノンストップ『一休さん』”企画では、アニメ『一休さん』をABEMAで初無料一挙放送。「一休さん＝1・9・3」の語呂合わせにちなんで、4月1日午前0時から4月9日午前1時までの計193時間にわたりノンストップで、アニメ『一休さん』全296話を無料一挙放送する。
ABEMAの宣伝担当は「ぜひ『ABEMA』で、一休さんたちが繰り広げる珍騒動をノンストップでお楽しみください」と呼びかけている。
【画像】こんなキャラいた？公開された『一休さん』場面カット
『一休さん』は、1975年10月から1982年6月まで放送された、禅僧一休宗純の子供時代をモチーフにしたアニメ作品で、本作では寺で修行をする一休さんが、持ち前のとんちと知恵で様々な問題や騒動を解決していく珍騒動が描かれている。個性豊かな登場人物とのやりとりや、ユーモアあふれる“とんち”の数々が魅力で、子供から大人まで楽しめる物語として人気を博し、全296話にわたり放送。世代を超えて今もなお愛され続けている作品となっている。
ABEMAの宣伝担当は「ぜひ『ABEMA』で、一休さんたちが繰り広げる珍騒動をノンストップでお楽しみください」と呼びかけている。
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