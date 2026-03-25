SixTONES、「合算シングル」で2つの記録 男性アーティストで歴代1位【オリコンランキング】
男性6人組グループ・SixTONESの最新シングル「一秒 / Rebellion」が、25日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において週間40.5万PT（405,499PT）で1位を獲得した。
【動画】SixTONES「一秒 / Rebellion」nonSTop digeST
「合算シングル通算1位獲得数」と「週間30万PT超え作品数」をともに通算16作に更新し、どちらの記録も歴代3位タイから日向坂46と並ぶ歴代2位タイに上昇。男性アーティストでは歴代1位【※1】【※2】となった。
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも初週39.2万枚を売り上げ1位に初登場。オリコン週間音楽ランキング2冠【※3】を記録した。
【※1】「合算シングル通算1位獲得作品数」記録 ※同順位は達成順
1位：乃木坂46（18作）、2位：日向坂46、SixTONES（16作）
【※2】「合算シングル週間30万PT超え作品数」記録 ※同順位は達成順
1位：乃木坂46（18作）、2位：日向坂46、SixTONES（16作）
【※3】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
このほか4位には、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」がランクイン。収録曲の「爆裂愛してる」が同日付「週間ストリーミングランキング」で1位を獲得したほか、「好きすぎて滅！」は5位にランクインと、ストリーミング再生数が堅調に推移している。3月2日付で本作最高位となる2位を獲得してから、5週連続合算シングルTOP5入りで、累積ポイントは125.4万PT（1,253,785PT）にまで伸ばしている。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞
【動画】SixTONES「一秒 / Rebellion」nonSTop digeST
「合算シングル通算1位獲得数」と「週間30万PT超え作品数」をともに通算16作に更新し、どちらの記録も歴代3位タイから日向坂46と並ぶ歴代2位タイに上昇。男性アーティストでは歴代1位【※1】【※2】となった。
【※1】「合算シングル通算1位獲得作品数」記録 ※同順位は達成順
1位：乃木坂46（18作）、2位：日向坂46、SixTONES（16作）
【※2】「合算シングル週間30万PT超え作品数」記録 ※同順位は達成順
1位：乃木坂46（18作）、2位：日向坂46、SixTONES（16作）
【※3】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
このほか4位には、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」がランクイン。収録曲の「爆裂愛してる」が同日付「週間ストリーミングランキング」で1位を獲得したほか、「好きすぎて滅！」は5位にランクインと、ストリーミング再生数が堅調に推移している。3月2日付で本作最高位となる2位を獲得してから、5週連続合算シングルTOP5入りで、累積ポイントは125.4万PT（1,253,785PT）にまで伸ばしている。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞