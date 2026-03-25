「選抜高校野球・２回戦、智弁学園２−１神村学園」（２５日、甲子園球場）

神村学園が延長タイブレークの末に敗れ、２０２４年に続き出場２大会連続で２回戦敗退。準優勝した０５年以来の８強進出はならなかった。

先発の龍頭は１−０の八回に中犠飛で今大会初失点。１−１の九回は先頭の中前打を後逸するミスも重なり、無死三塁のピンチをしのいだ。１−１の延長十回タイブレークで１点を奪われた。

打線はその裏、１死二、三塁と逆転サヨナラの好機であと一打が出なかった。

２０日の１回戦・横浜戦で１２８球完封の龍頭は、この日の七回までは味方の好守にも助けられてスコアボードにゼロを並べた。八回に１点を失い、九回も無死満塁のピンチを背負ったが後続を断ち、延長戦に持ち込んだ。

タイブレークで力尽きたが試合後に涙はなく「タイブレークの１番へのフォークが浮いてしまった。その１球が甘かったのかな」と冷静に分析し「１球の大切さ、１球で負けるということがわかった」と受け止めた。「（甲子園は）成長できる場所だった。しっかり夏、戻って来られるように」と話し「神村学園のエースとしての甘さがあったから今日負けてしまった。信頼されるようなエースになりたい」と前を向いた。