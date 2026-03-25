◇オープン戦 ドジャース0―3エンゼルス（2026年3月24日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、オープン戦最終戦のエンゼルス戦に先発。4回0/3を4安打3失点だったが、6者連続を含む11奪三振を記録した。デーブ・ロバーツ監督（53）は開幕に向けて、万全の仕上がりぶりを示した大谷を称賛した。

圧巻の奪三振ショーを繰り広げた大谷に指揮官は「リズムが良くて、その中で結果的に効率も良かったという感じだ。だから、また一つ良い登板だったと思うし、彼は準備ができている」と賛辞を送った。

3月31日（日本時間4月1日）のガーディアンズ戦でシーズン初登板することが決まっている大谷。開幕前最後のマウンドで順調な調整ぶりを示した。初回を2三振を含む3者凡退。2回には安打と四球で無死一、二塁のピンチを招いたが、アデルをカーブ、ローを98.5マイル（約158.5キロ）直球、そしてダーノーをカーブで3者連続の空振り三振に仕留めた。3回も3者連続三振で2回無死一、二塁のアデルから、6者連続三振となった。

5回には無死からの3連打で先制点を失い、無死一、二塁の場面で降板したが、開幕に向けて万全の調整ぶりに、球場には大声援が沸き起こった。

最速98.5マイル（約158.5キロ）の直球を軸に、スイーパー、シンカー、スプリットなど持ち球を駆使して、相手に的を絞らせなかった。中でも効果的だったのはカーブだった。カーブについて問われた指揮官は開口一番「I love it」（大好きだ）と満面の笑みを見せた。この日、投じた86球のうち19・8％の17球がカーブだった。昨季は全体の8・8％（66球）だった球種を有効利用し、11三振のうち3つをカーブで奪った。

最速98.5マイルに対し、最も遅かったカーブは73.6マイル（約118.4キロ）。約40キロの緩急を駆使した投球に「とても良かった」と評価し「打者のタイミングを遅らせることができるし、球速差、落差も武器になる。今日はその球にかなり自信を持って投げていた」と「術」も評価した。