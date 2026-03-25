＜独身義妹よ、ナゼ来る？＞自分の意志はないの？「母が行けっていうから」にアゼン…【第5話まんが】
私（アヤ）は、夫のコウヘイと娘のユメ（4才）、息子のカズマ（2才）との4人家族。義母は常に先回りをして物事を考えるタイプで、いつも手助けしてくれてありがたく思っていました。しかし義両親を誘うと、なぜか必ず独身の義妹セリナちゃん（30才）がついてきます。一緒に来たって、会話するでもなく黙ってスマホを眺めているだけなのに……。私はセリナちゃんを家族に入れようとする義母の気持ちに、無言の圧力を感じてモヤモヤしていました。
義母はセリナちゃんが来るのは「家族だから当たり前」と言い切っていました。けれどセリナちゃんは立派な社会人。保育園の発表会がある水曜は普通に仕事のはずです。朝から午後まで見るとなったら、一日休まないといけません。
セリナちゃんはわざわざ仕事を休んで、子どもたちの保育園の発表会に来るそうです。さすがに義母だけではなく、セリナちゃんにも違和感を覚えます。それを受けて夫が直接確認したところ……驚くようなメッセージが返ってきました。
セリナちゃんが日頃からうちの子たちのことを可愛がっていて、自分から「行きたい！」と思っているならまだ分かります。しかしセリナちゃんが姪っ子や甥っ子に興味があるとはとても思えません。
「お母さんが行けって言うから」という理由で、わざわざ仕事を休んでよその子の保育園行事に参加するなんて……。自らの意思が全く感じられません。
セリナちゃんは30才を過ぎた大人です。夫もさすがにおかしいと思ったようです。私もなんだか少し心配になってしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
義母はセリナちゃんが来るのは「家族だから当たり前」と言い切っていました。けれどセリナちゃんは立派な社会人。保育園の発表会がある水曜は普通に仕事のはずです。朝から午後まで見るとなったら、一日休まないといけません。
セリナちゃんはわざわざ仕事を休んで、子どもたちの保育園の発表会に来るそうです。さすがに義母だけではなく、セリナちゃんにも違和感を覚えます。それを受けて夫が直接確認したところ……驚くようなメッセージが返ってきました。
セリナちゃんが日頃からうちの子たちのことを可愛がっていて、自分から「行きたい！」と思っているならまだ分かります。しかしセリナちゃんが姪っ子や甥っ子に興味があるとはとても思えません。
「お母さんが行けって言うから」という理由で、わざわざ仕事を休んでよその子の保育園行事に参加するなんて……。自らの意思が全く感じられません。
セリナちゃんは30才を過ぎた大人です。夫もさすがにおかしいと思ったようです。私もなんだか少し心配になってしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子