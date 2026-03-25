【義兄、17歳娘にオネガイ】ご近所さんグッジョブ「ご迷惑おかけして…」＜第15話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？
第15話 大変なことに
【編集部コメント】
お義兄さん、結局サトウさんに連れられて畑へいき、白菜を選び、ついでに手伝いまでさせられたようです。おとなしく言うことをきくお義兄さん……。サトウさんのグイグイの勢い、人付き合いの苦手なお義兄さんはめっぽう弱いようですね。そこで、マキコさん登場です。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第15話 大変なことに
【編集部コメント】
お義兄さん、結局サトウさんに連れられて畑へいき、白菜を選び、ついでに手伝いまでさせられたようです。おとなしく言うことをきくお義兄さん……。サトウさんのグイグイの勢い、人付き合いの苦手なお義兄さんはめっぽう弱いようですね。そこで、マキコさん登場です。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら