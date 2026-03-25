『プリキュア』×「Zoff」が初コラボ！ 衣装や妖精モチーフのアイウェア全4種が登場へ
メガネブランド「Zoff」は、『プリキュア』シリーズと初めてコラボレーションした、アイウェアコレクションの予約受付を、3月25日（水）から、公式オンラインストアほかで開始した。
【写真】細部まで『プリキュア』感満載！ コラボコレクション詳細
■『プリキュア』の世界観を表現
今回登場するのは、『ふたりはプリキュア』と『ふたりはプリキュア Max Heart』のキャラクターをモチーフにデザインされたコレクション。
ラインナップは全4種で、つるのカラーリングやサイドのリボンなど、キュアブラックの衣装をメガネに落とし込み、つる先には妖精のメップルをあしらった「キュアブラック＆メップルモデル」をはじめ、キャラクターの衣装や妖精たちをモチーフにしたアイウェアが展開される。
また、キュアブラックとキュアホワイトの絆をデザインに落とし込んだ「キュアブラック＆キュアホワイト プレミアムモデル」には、プリキュアマークをあしらったオリジナルポーチを付属。
そのほか、妖精たちの顔型に仕上げた「妖精ふわふわメガネケース」や、『プリキュア』のモチーフを総柄プリントで表現した「モチーフ総柄大判メガネ拭き」といった雑貨アイテムも並ぶ。
さらに、試着コーナーが設置される全国5店舗（池袋サンシャインシティ・アルパ店、ヤエチカ店、名古屋パルコ店、あべのキューズモール店、京都河原町店）限定で、全7種の中から1種ゲットできる「トレーディングメガネ拭き Zoffオリジナルデザイン」を販売。なお、全種そろえたい人はウェブサイト限定の全7種コンプリートセットも必見だ。
加えて、池袋サンシャインシティ・アルパ店には、メガネ姿のなぎさ、ほのか、ひかりのキャラクターパネルが設置され、『プリキュア』の世界観を満喫しながら買い物が楽しめる。
【写真】細部まで『プリキュア』感満載！ コラボコレクション詳細
■『プリキュア』の世界観を表現
今回登場するのは、『ふたりはプリキュア』と『ふたりはプリキュア Max Heart』のキャラクターをモチーフにデザインされたコレクション。
ラインナップは全4種で、つるのカラーリングやサイドのリボンなど、キュアブラックの衣装をメガネに落とし込み、つる先には妖精のメップルをあしらった「キュアブラック＆メップルモデル」をはじめ、キャラクターの衣装や妖精たちをモチーフにしたアイウェアが展開される。
そのほか、妖精たちの顔型に仕上げた「妖精ふわふわメガネケース」や、『プリキュア』のモチーフを総柄プリントで表現した「モチーフ総柄大判メガネ拭き」といった雑貨アイテムも並ぶ。
さらに、試着コーナーが設置される全国5店舗（池袋サンシャインシティ・アルパ店、ヤエチカ店、名古屋パルコ店、あべのキューズモール店、京都河原町店）限定で、全7種の中から1種ゲットできる「トレーディングメガネ拭き Zoffオリジナルデザイン」を販売。なお、全種そろえたい人はウェブサイト限定の全7種コンプリートセットも必見だ。
加えて、池袋サンシャインシティ・アルパ店には、メガネ姿のなぎさ、ほのか、ひかりのキャラクターパネルが設置され、『プリキュア』の世界観を満喫しながら買い物が楽しめる。