『プリキュア』×「Zoff」が初コラボ！

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　メガネブランド「Zoff」は、『プリキュア』シリーズと初めてコラボレーションした、アイウェアコレクションの予約受付を、3月25日（水）から、公式オンラインストアほかで開始した。

【写真】細部まで『プリキュア』感満載！　コラボコレクション詳細

■『プリキュア』の世界観を表現

　今回登場するのは、『ふたりはプリキュア』と『ふたりはプリキュア Max Heart』のキャラクターをモチーフにデザインされたコレクション。

　ラインナップは全4種で、つるのカラーリングやサイドのリボンなど、キュアブラックの衣装をメガネに落とし込み、つる先には妖精のメップルをあしらった「キュアブラック＆メップルモデル」をはじめ、キャラクターの衣装や妖精たちをモチーフにしたアイウェアが展開される。

　また、キュアブラックとキュアホワイトの絆をデザインに落とし込んだ「キュアブラック＆キュアホワイト プレミアムモデル」には、プリキュアマークをあしらったオリジナルポーチを付属。

　そのほか、妖精たちの顔型に仕上げた「妖精ふわふわメガネケース」や、『プリキュア』のモチーフを総柄プリントで表現した「モチーフ総柄大判メガネ拭き」といった雑貨アイテムも並ぶ。

　さらに、試着コーナーが設置される全国5店舗（池袋サンシャインシティ・アルパ店、ヤエチカ店、名古屋パルコ店、あべのキューズモール店、京都河原町店）限定で、全7種の中から1種ゲットできる「トレーディングメガネ拭き　Zoffオリジナルデザイン」を販売。なお、全種そろえたい人はウェブサイト限定の全7種コンプリートセットも必見だ。

　加えて、池袋サンシャインシティ・アルパ店には、メガネ姿のなぎさ、ほのか、ひかりのキャラクターパネルが設置され、『プリキュア』の世界観を満喫しながら買い物が楽しめる。