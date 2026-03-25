鈴木愛理、まるで西洋絵画なワンピースでにっこり 新たな挑戦にアドバイス「自分の直感を信じて前進あるのみ！」
歌手で俳優の鈴木愛理（31）が25日、都内で行われた英国発フレグランスライフスタイルブランド「JO MALONE LONDON（ジョーマローンロンドン）」のポップアップイベント『English Pear Festival（イングリッシュペアーフェスティバル）』のフォトコールに出席した。
【全身ショット】華やか！花柄ドレスで登場した鈴木愛理
ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場した鈴木は、グリーンを基調とした西洋絵画を閉じ込めたような彩りのロングワンピースを着こなした。「とてもフレッシュな気持ちになりますし、新生活でドキドキすることも多いと思うんですけど、自信を持っていける香り」と、今回のコレクションから「イングリッシュペアー＆スイートピー」をセレクト。
この香りは「このタイミングで新しいことをはじめたい友人にあげたいと思います」とし、「私のモットーがあるんですけど、やろうかな、やめたほうがいいかな、と思ったときはやるって。自分の直感を信じて前進あるのみ！」と笑顔でアドバイスを送った。
本ポップアップイベントは、あす26日〜28日に東京・ヨドバシJ6ビルディングにて開催。ジョーマローンロンドンを象徴する素材“ペアー＝洋梨”を主役にした「イングリッシュペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が広がり、世界観を体験できる。
フォトコールにはほかに、山田涼介、上野樹里、松本まりか、鈴鹿央士、山下美月、萩原利久、岩瀬洋志が参加した。
【全身ショット】華やか！花柄ドレスで登場した鈴木愛理
ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場した鈴木は、グリーンを基調とした西洋絵画を閉じ込めたような彩りのロングワンピースを着こなした。「とてもフレッシュな気持ちになりますし、新生活でドキドキすることも多いと思うんですけど、自信を持っていける香り」と、今回のコレクションから「イングリッシュペアー＆スイートピー」をセレクト。
本ポップアップイベントは、あす26日〜28日に東京・ヨドバシJ6ビルディングにて開催。ジョーマローンロンドンを象徴する素材“ペアー＝洋梨”を主役にした「イングリッシュペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が広がり、世界観を体験できる。
フォトコールにはほかに、山田涼介、上野樹里、松本まりか、鈴鹿央士、山下美月、萩原利久、岩瀬洋志が参加した。