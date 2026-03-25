岩瀬洋志、6年ぶりのプリクラに大興奮 初香水は母からのプレゼント「次は僕が母に」
俳優の岩瀬洋志（22）が25日、都内で行われた英国発フレグランスライフスタイルブランド「JO MALONE LONDON（ジョーマローンロンドン）」のポップアップイベント『English Pear Festival（イングリッシュペアーフェスティバル）』のフォトコールに出席した。
【全身ショット】カッコイイ…！スタイル強調されるパンツ姿の岩瀬洋志
ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場した岩瀬は、フリンジのついたキャメルのレザージャケットに遊び心を感じさせるコーディネート。一足先に体験したポップアップでは「6年ぶりにプリクラを撮りました！すごい楽しかったです！ちょっと楽しんじゃいました！マネージャーさんと撮りました」と声を弾ませつつ、「個人的なプライベートで」とし、公開はしないとにやり。
「昔から使っている」という「イングリッシュペアー＆フリージア」をおすすめした岩瀬は、「母からはじめてもらった香水がフリージア」と告白。「母ですかね。母からいただいたので、次は僕が母にプレゼントしたいなと思います」とまっすぐに語っていた。
本ポップアップイベントは、あす26日〜28日に東京・ヨドバシJ6ビルディングにて開催。ジョーマローンロンドンを象徴する素材“ペアー＝洋梨”を主役にした「イングリッシュペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が広がり、世界観を体験できる。
フォトコールにはほかに、山田涼介、上野樹里、松本まりか、鈴木愛理、鈴鹿央士、山下美月、萩原利久が参加した。
【全身ショット】カッコイイ…！スタイル強調されるパンツ姿の岩瀬洋志
ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場した岩瀬は、フリンジのついたキャメルのレザージャケットに遊び心を感じさせるコーディネート。一足先に体験したポップアップでは「6年ぶりにプリクラを撮りました！すごい楽しかったです！ちょっと楽しんじゃいました！マネージャーさんと撮りました」と声を弾ませつつ、「個人的なプライベートで」とし、公開はしないとにやり。
本ポップアップイベントは、あす26日〜28日に東京・ヨドバシJ6ビルディングにて開催。ジョーマローンロンドンを象徴する素材“ペアー＝洋梨”を主役にした「イングリッシュペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が広がり、世界観を体験できる。
フォトコールにはほかに、山田涼介、上野樹里、松本まりか、鈴木愛理、鈴鹿央士、山下美月、萩原利久が参加した。