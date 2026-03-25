元AAA・伊藤千晃、長男が空手大会で個人初優勝 自身も空手着姿を披露「びっくり!!すごすぎる」「かっこいい」
AAAの元メンバーでタレント・モデルの伊藤千晃（39）が24日、自身のインスタグラムを更新。「息子が空手の大会で、個人組手 初優勝」と書き出し、空手着姿の親子2ショットを公開した。
【写真】「親子で空手、かっこいい」長男と空手着姿で笑顔を見せる元AAA・伊藤千晃
伊藤は「規模は大きくないけど、“個人で勝ち取った優勝”はやっぱり特別」と報告。ここ最近、惜しくも最後で負けてしまうことが続き、息子が自信をなくしていた時期もあったことを明かした。
「結果を出すって本当に簡単じゃないけど、“空手が好き”という気持ちで、毎日コツコツ積み重ねてきた時間」「前より早起きして練習する日も増えて、その姿にすごく成長を感じました」とつづり「よく頑張ったね おめでとう」と温かいエールを送っている。
お祝いは、本人のリクエストでドミノ・ピザだったそうで、「優勝祝いにピザなんて最高だな」とほほ笑ましいエピソードも紹介。さらに、息子の影響で自身も空手を始めたといい、「気づけば黄色帯に 笑 親子でそれぞれのペースで、これからも楽しみながら頑張っていきます」と、母子で切磋琢磨する様子を披露した。
コメント欄には「びっくり!!すごすぎる」「私が泣きそう」「素晴らしい」「充実して幸せそうで嬉しい」「千晃ちゃん黄色帯すごい!!」「親子で空手、かっこいい」などの声が寄せられている。
【写真】「親子で空手、かっこいい」長男と空手着姿で笑顔を見せる元AAA・伊藤千晃
伊藤は「規模は大きくないけど、“個人で勝ち取った優勝”はやっぱり特別」と報告。ここ最近、惜しくも最後で負けてしまうことが続き、息子が自信をなくしていた時期もあったことを明かした。
「結果を出すって本当に簡単じゃないけど、“空手が好き”という気持ちで、毎日コツコツ積み重ねてきた時間」「前より早起きして練習する日も増えて、その姿にすごく成長を感じました」とつづり「よく頑張ったね おめでとう」と温かいエールを送っている。
コメント欄には「びっくり!!すごすぎる」「私が泣きそう」「素晴らしい」「充実して幸せそうで嬉しい」「千晃ちゃん黄色帯すごい!!」「親子で空手、かっこいい」などの声が寄せられている。