女優のともさかりえ（46）が24日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。長男の意外な告白に涙ぐむ場面があった。

ともさかは2003年4月、23歳の時に舞台演出家で俳優の河原雅彦と結婚。04年10月に長男を出産した。08年に河原と離婚。その後、再婚・離婚を経て、22年12月に編集者男性と3度目の結婚をした。

同番組では、現在21歳になるともさかの長男へアンケートを実施。「お母さんとの2人暮らしでうれしかったことや楽しかったことは？」との質問に、「楽しかったのは、一緒にご飯を食べる時間。うれしかったのは、帰ってきた時に母がいること」との回答が紹介されると、タレントの藤本美貴、横澤夏子は口々に「しみるね〜」「そっか〜」と涙ぐんだ。

これを受けて、ともさかは「初めて知りました」と告白。「何かをしてくれたことが楽しかった、うれしかったじゃなくて、“帰って来た時にいること”がうれしかったんですね」との意見に、ともさかは「息子が小学生の間は、1人でご飯を食べさせるのは、しないようにしていて」と振り返った。

そして「母に来てもらったり、シッターさんに助けていただいたりしてたんですけど、中学に上がって反抗期になると、そういうサポートすらウザいみたいな状態に」と回想。「むしろ“1人がいい”みたいに言ってたから、1人でご飯を食べさせてしまう時間もあったんですけど、こんなことを言われると…」と涙を見せた。

しかし「反対に、嫌だったこと」との質問に対し、長男の「寒くないのに服を着せようとしてくること」という回答が読み上げられると、一同は「やっぱり嫌だったんだ！」と爆笑していた。