【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２４日、各地でオープン戦最終戦が行われ、ドジャースの大谷はエンゼルス戦に先発投手兼１番指名打者（ＤＨ）で出場し、４回０／３を投げて４安打３失点１１奪三振、打者では２打数１安打だった。

ロッキーズの菅野はタイガース戦に先発し、４回１／３を６安打２失点。レッドソックスの吉田はツインズ戦に３番ＤＨで出場し、二塁打と適時打を放って３打数２安打１打点だった。レギュラーシーズンは２５日に開幕する。

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ドジャースの大谷が、昨秋のワールドシリーズ第７戦以来となる投打の同時出場「リアル二刀流」で臨んだ。投手としては五回途中までに１１三振を奪い、状態の良さをアピールしてオープン戦を締めくくった。

一回、先頭から２者連続三振でスタートすると、普段よりもカーブを多くした組み立てで二回から三回にかけて６者連続三振。四回は四球で先頭を出したものの、そこから３者連続三振で切り抜けた。大リーグ公式データサイトによると、全８６球のうちカーブは１７球（２０％）に上った。前々日のブルペンでの投球練習でもカーブを多く投げており、実戦でも試したようだ。

打撃では四回の第２打席でチーム初安打となる右前打を放った。「１年間、健康でまず過ごすのが一番の目標」と話してきた大谷。ケガなくプレーすれば、今季も投打ともに好成績を残せることを十分に期待させる内容だった。（帯津智昭）