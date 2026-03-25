倖田來未“ヒョウ柄ヘア”に驚き＆絶賛の声「思わず二度見」「斬新」
【モデルプレス＝2026/03/25】歌手の倖田來未が3月24日、自身のInstagramを更新。斬新な“ヒョウ柄ヘア”を披露し、反響が寄せられている。
【写真】43歳歌姫「思わず二度見」衝撃の“ヒョウ柄ヘア”
倖田は「今回のツアーはあーでもないこーでもないが多くてですね。特にウィッグ！！」とつづり、ウィッグを被った写真を複数枚投稿。3月25日に発売される 『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』 のLIVE DVD ＆ Blu-rayについてのエピソードを明かし、今回のツアーでは使用されなかったヒョウ柄でピンク色の、胸の辺りまでの長さがあるロング髪や金髪のボブヘアにヒョウ柄の模様が付いたウィッグなどを紹介した。倖田は「ぜひフラゲしてください！ではではライブの世界へ行ってらっしゃい！！」と告知している。
この投稿に、世界中のファンから「思わず二度見」「ヒョウ柄のウィッグは斬新」「目を惹かれる」「ピンクも金髪も可愛い」「お洒落で似合ってる」「LIVEDVDも買います」「何でも似合うの羨ましい」などコメントが寄せられている（modelpress編集部）
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【写真】43歳歌姫「思わず二度見」衝撃の“ヒョウ柄ヘア”
◆ 倖田來未、“ヒョウ柄ヘア”ウィッグ姿披露
倖田は「今回のツアーはあーでもないこーでもないが多くてですね。特にウィッグ！！」とつづり、ウィッグを被った写真を複数枚投稿。3月25日に発売される 『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』 のLIVE DVD ＆ Blu-rayについてのエピソードを明かし、今回のツアーでは使用されなかったヒョウ柄でピンク色の、胸の辺りまでの長さがあるロング髪や金髪のボブヘアにヒョウ柄の模様が付いたウィッグなどを紹介した。倖田は「ぜひフラゲしてください！ではではライブの世界へ行ってらっしゃい！！」と告知している。
◆ 倖田來未の投稿に反響
この投稿に、世界中のファンから「思わず二度見」「ヒョウ柄のウィッグは斬新」「目を惹かれる」「ピンクも金髪も可愛い」「お洒落で似合ってる」「LIVEDVDも買います」「何でも似合うの羨ましい」などコメントが寄せられている（modelpress編集部）
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