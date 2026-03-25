市川團十郎、長男13歳の誕生日ショット公開 長女も写り込み「立派に成長したね」「素敵なファミリー」と反響
【モデルプレス＝2026/03/25】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が3月24日、自身のInstagramを更新。13歳の誕生日を迎えた長男の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】48歳歌舞伎俳優「立派に成長したね」長女も写り込んだ長男の誕生日ショット
團十郎は「13歳の誕生日」とバースデーケーキの絵文字と共に写真を複数枚投稿。長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄が、バースデーケーキのろうそくを吹き消そうとする微笑ましい写真や、長女で女優としても活動する堀越麗禾（市川ぼたん）がバースデーケーキを差し出す様子などを公開している。
この投稿にファンからは「13歳おめでとう」「素敵なファミリー」「立派に成長したね」「これからも活躍を応援します」などのコメントが寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】48歳歌舞伎俳優「立派に成長したね」長女も写り込んだ長男の誕生日ショット
◆ 市川團十郎、長男・新之助の誕生日ショット
團十郎は「13歳の誕生日」とバースデーケーキの絵文字と共に写真を複数枚投稿。長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄が、バースデーケーキのろうそくを吹き消そうとする微笑ましい写真や、長女で女優としても活動する堀越麗禾（市川ぼたん）がバースデーケーキを差し出す様子などを公開している。
◆ 市川團十郎の投稿に反響
この投稿にファンからは「13歳おめでとう」「素敵なファミリー」「立派に成長したね」「これからも活躍を応援します」などのコメントが寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】