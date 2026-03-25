地域観光支えるボランティアの今 兵庫・明石で続く30年の取り組み『ぶらり子午線観光ガイド連絡会』
観光地を訪れた際に、まちの歴史や背景を丁寧に説明してくれるガイドに助けられた経験はないでしょうか。全国各地では、観光ボランティアの高齢化や担い手不足が課題となり、活動の縮小や休止に追い込まれる例もあるといわれています。一方で、コロナ禍を経たいま、観光客数は全国的に回復傾向にあり、地域観光の持続可能性が改めて問われています。
こうしたなか、兵庫県明石市で活動を続けるボランティア観光ガイド団体『ぶらり子午線観光ガイド連絡会』が、昨年、設立30周年を迎えました。
活動の柱は、事前申し込みによる一般ガイド、鉄道会社の企画と連携したまち歩き、そして、明石城の櫓（やぐら）一般公開時の案内などです。決まったコースだけでなく、参加者の希望に応じて内容を柔軟に組み立てることも特徴のひとつです。
会長・山本利久さんが入会したのは、2017年。退職後、「地元に恩返しをしたい」と考えたことがきっかけだったといいます。観光を通じて地域の魅力を伝える活動は、まちの価値をあらためて見つめ直す機会にもなっているそうです。
山本さんが印象深いできごととして挙げたのは、2019年の“明石城築城400年”。記念事業にあわせて制作した写真資料を活用しながら案内を行い、多くの来訪者でにぎわいました。
「櫓見学には長い列ができ、地域資源への関心の高さを実感した」と振り返ります。
長年にわたる活動は地域からも評価され、昨年は明石市から感謝状が贈られたほか、兵庫県の「くすのき賞」を受賞。継続的な地域貢献が認められた形です。
観光ガイドの役割は、名所を説明することにとどまりません。訪れた人が土地の歴史や暮らしに触れ、そのまちを身近に感じるきっかけをつくることにあります。
担い手不足という課題を抱えながらも、市民が主体となり歩みを重ねてきた30年。その積み重ねは、地域観光を支えるひとつの姿として示唆を与えているようです。
（取材・文＝洲崎春花）
※ラジオ関西「谷五郎の笑って暮らそう」2026年3月1日放送分より