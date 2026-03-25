「CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION Teaser

山下達郎のデビュー50周年を記念し、4月8日に発売されるアルバム「CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION」より、収録曲8曲のティザー映像が公開された。

公開された映像には、MV・ジャケットなどでも使用されているキャラクター“タツローくん(原案キャラ:とりみき)”が3Dキャラとして登場。

当時アルバムのレコーディングが行なわれたニューヨーク、ロサンゼルスの街を遊覧飛行する映像に加え、2026年の最新リマスタリングされた楽曲の内容に即した色々な街の表情を楽しめる内容になっている。

また、昨年より開設されたYouTubeのオフィシャルチャンネルにて、収録曲のYouTube Shortも公開がスタート。現在「CIRCUS TOWN」「WINDY LADY」「MINNIE」「永遠に」の4曲のショート動画を見ることができる。

山下達郎オフィシャルYouTube

アルバム概要

「CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION」

BVCL-1519 \3,080

・最新リマスタリング

・山下達郎自身によるライナーノーツ

・収録曲：8曲＋ボーナストラック6曲(オリジナルマスターver.1曲＋カラオケ5曲)

＜New York Side＞

01. CIRCUS TOWN

02. WINDY LADY

03. MINNIE

04. 永遠に

＜Los Angeles Side＞

05. LAST STEP

06. CITY WAY

07. 迷い込んだ街と

08. 夏の陽

-BONUS TRACKS-

09. 言えなかった言葉を -New York Version- (Original Master ver.) 初CD化

10. CIRCUS TOWN (Original Karaoke)

11. WINDY LADY (Original Karaoke)

12. MINNIE (Original Karaoke) 未発表曲

13. 永遠に (Original Karaoke) 未発表曲

14. 言えなかった言葉を -New York Version- (Original Karaoke) 未発表曲