◆米大リーグオープン戦 ドジャース０―３エンゼルス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、オープン戦最終戦の本拠地・エンゼルス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、投げては５回途中で８６球を投げて４安打３失点ながら１１三振の奪三振ショーを見せ、打っても２打数１安打で３試合連続安打をマークした。

この日の試合中には異例の光景があった。大谷がマウンドに上がって準備を進めていた４回表の開始前。ロバーツ監督は佐々木朗希投手（２４）に歩み寄った。通常、ドジャースタジアムの三塁ベンチで指揮官は最も本塁寄りに立って戦況を見つめている。

だが、３回裏の攻撃が終わると、最も外野側で試合を見つめていた朗希にロバーツ監督が近づいていき、試合中ながら話し合いがスタートした。会話の内容は通訳を含めた３人のみが知るところだが、最後にはロバーツ監督が朗希のムネ付近をぽんぽんと数度たたいて戻っていった。

朗希は前日２３日（同２４日）のオープン戦、本拠地・エンゼルス戦で登板したが、８四死球と制球が安定しなかった。オープン戦は４試合に登板したが防御率は１５・５８。開幕４戦目となる３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦での先発が内定しているが、不安を残した。

試合前には１番乗りでグラウンドに出ると、プライヤー投手コーチとグラウンドに座って“青空”ミーティング”を敢行。ドジャースのワールドシリーズ３連覇へ向けてもやや心配な要素となっているが、ロバーツ監督は「彼とマーク（プライヤー投手コーチ）が昨日、非常に良い会話をしたはずで、それはいいことだ。１人のアスリートとして、ただ投球することについて深く掘り下げたのだと思う。朗希に関しては、物事を分析しすぎてしまう傾向が少しあるかもしれないので、それが彼の天性の身体能力を奪っているかもしれない。だから、さらに話し合いを持つつもりだ。我々は朗希を信頼しているし、我々と同様に彼もフラストレーションを感じている。彼がより良くなることを期待しているし、昨夜言ったように、良くなる必要がある」と変わらぬ信頼を口にしていた。